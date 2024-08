- Ancora una volta la bandiera arcobaleno sostituita dalla bandiera della svastica

In Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, ignoti autori hanno rimosso nuovamente una bandiera arcobaleno dalla piazza della stazione ferroviaria, sostituendola con una bandiera che recava una svastica. Come riportato dalla polizia, un passante ha notato la bandiera con il simbolo proibito al mattino. Gli agenti intervenuti hanno rimosso e sequestrato la bandiera. Sono state avviate indagini per l'uso di simboli anticonstituzionali.

Secondo l'amministrazione comunale, la bandiera arcobaleno - simbolo di libertà per tutte le orientazioni sessuali, della diversità e della tolleranza - sventola costantemente nella piazza della stazione ferroviaria, insieme alle bandiere della città e dell'università. Lo scorso anno è stata rubata e sostituita con una bandiera nazista.

L'amministrazione comunale ha condannato l'ultimo episodio come un attacco ai valori fondamentali della Repubblica Federale Tedesca. "Esibire una bandiera con la svastica non è solo un reato, ma anche un disgustoso simbolo di un'ideologia che odia l'umanità e che non ha posto nella nostra società", si legge nella dichiarazione.

La città continuerà a difendere una società aperta, diversificata e libera, in cui ogni persona è rispettata e apprezzata, e dove l'odio e l'intolleranza non trovano posto. In passato, anche le bandiere arcobaleno sono state rubate davanti al municipio.

Episodio simile lo scorso anno

Lo scorso anno, la bandiera arcobaleno è stata rubata e sostituita poco prima della manifestazione del Christopher Street Day a Neubrandenburg. La ministra sociale di Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese (SPD), che ha partecipato all'evento, ha condannato l'incidente della bandiera come discriminazione e provocazione omofoba, chiedendo accettazione, tolleranza e il diritto all'autodeterminazione.

Il Christopher Street Day (CSD) si tiene alternativamente a Neubrandenburg e Neustrelitz. Quest'anno l'evento si è svolto a Neustrelitz nel mese di giugno. Il CSD commemora la prima rivolta nota di omosessuali contro la brutalità della polizia nella Christopher Street di New York il 28 giugno 1969. Da allora, in tutto il mondo le persone scendono in strada per commemorare l'evento.

L'amministrazione comunale ha espresso il proprio disprezzo per l'ultimo episodio, vedendo il sostituzione della bandiera arcobaleno con una bandiera con la svastica come un attacco ai valori della Repubblica Federale Tedesca. Inoltre, il consiglio comunale si è impegnato a continuare a promuovere una società aperta, diversificata e inclusiva, in cui la bandiera con la svastica, simbolo di odio e intolleranza, non ha posto.

