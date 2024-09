Ancora una volta, i prezzi delle uova sono in aumento.

I prezzi delle uova sono saliti del 28,1% ad agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, battendo il record per l'aumento più significativo tra tutti gli alimenti monitorati dall'Ufficio di Statistica del Lavoro.

L'aumento del prezzo delle uova è solo la punta dell'iceberg, considerato che i prezzi degli alimenti in generale rimangono relativamente stabili (un aumento del 0,9% ad agosto rispetto all'anno precedente) e l'inflazione diminuisce nell'economia degli Stati Uniti nel suo insieme.

La causa principale di questo aumento dei prezzi delle uova è l'epidemia di influenza aviaria.

I volatili si ammalano a milioni, riducendo la produzione di uova e aumentando i prezzi nei negozi di alimentari a causa della necessità di eliminare i polli infetti.

"L'influenza aviaria è, senza dubbio, la causa dell'aumento dei prezzi", ha sottolineato Phil Lempert, analista del settore alimentare e direttore di SuperMarketGuru.com.

La produzione di uova sta diminuendo

Dal gennaio 2022, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) ha confermato che quasi 101 milioni di uccelli sono stati colpiti dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in 48 stati degli Stati Uniti.

"Consideriamo le loro condizioni di vita: stipati in spazi piccoli con numerosi polli", ha spiegato Lempert. "Quando un pollo viene colpito dall'influenza aviaria, non hanno scelta se non eliminare l'intero stormo. Questo è il problema".

Di conseguenza, la produzione totale di uova a luglio è diminuita del 2,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo i nuovi dati forniti dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti.

Inoltre, il Dipartimento dell'Agricoltura ha segnalato una seconda diminuzione consecutiva del numero di uccelli che depongono le uova.

"L'impatto dell'epidemia di HPAI sui prezzi sarà monitorato attentamente", ha commentato il Dipartimento dell'Agricoltura ad agosto, evidenziando che l'influenza aviaria ha giocato un ruolo significativo nell'aumento dei prezzi delle uova durante l'estate riducendo il numero di polli che depongono le uova negli Stati Uniti.

Per fortuna, i prezzi delle uova non hanno raggiunto i picchi toccati alla fine del 2022 e all'inizio del 2023. In quel periodo, il costo medio di una dozzina di uova di qualità A di grandi dimensioni ha raggiunto un record di $4,82, secondo i dati dell'Ufficio di Statistica del Lavoro.

Brian Moscogiuri, vicepresidente della principale società fornitrice di uova Eggs Unlimited, ha rivelato a CNN che le pressioni inflazionistiche e i prezzi del mangime sono "diminuiti" rispetto a quel periodo.

"Tuttavia, abbiamo bisogno di un periodo senza interruzioni di approvvigionamento per far recuperare la produzione", ha dichiarato Moscogiuri.

Dove i prezzi delle uova stanno aumentando di più

Despite the lower average price of $3.20 per dozen eggs in August, it still represents a significant increase compared to pre-pandemic times ($3 per dozen before Covid-19, according to BLS data dating back to 1980).

Now American consumers are paying nearly double the cost of eggs before the pandemic. Since October 2019, the average price of eggs has surged by 83%, according to market intelligence platform Datasembly.

Consumers in some states have been hit even harder by the price increases, with Minnesota leading the way (+137%), followed closely by Missouri (+123%), Iowa (+116%), Oklahoma (+109%), and Alabama (+109%), according to Datasembly's statistics.

When examining data from the past year, Datasembly found that egg prices have experienced the most significant increase in Hawaii (+49%), Minnesota (+44%), and Alabama (+38%).

The rapid price increase has caused some shoppers to hesitate.

Moscogiuri acknowledged that strong demand has decreased in recent weeks as retailers pass along high wholesale prices to consumers.

However, the good news is that wholesale prices have started to fall sharply, which should eventually benefit consumers. LL: Divided this text into a new paragraph for clarity.

"If we can make it through a 6-8 month stretch without AI (avian influenza), markets should return to more normal, long-term average levels", Moscogiuri stated.

Unfortunately, Kevin Bergquist, sector manager at the Wells Fargo Agri-Food Institute, warned in a recent report that prices will continue to rise during the fall and holiday season if the avian flu outbreak persists.

'There is no cushion'

A significant part of the issue may stem from consolidation. Like other industries, the egg industry has seen numerous mergers over the years, leading to increased dependency on a small number of large producers.

By 2020, the top five egg companies controlled between 36% and 40% of all egg-laying hens in the United States, according to a recent report by Farm Action, an organization dedicated to combating corporate control in the food system.

Cal-Maine Foods, the biggest egg producer in the US, now commands roughly 20% of national egg sales following several acquisitions. When egg prices skyrocketed to record highs in early 2023, Cal-Maine's profits increased by an astounding 718%. Cal-Maine declined to comment when approached by CNN.

According to Farm Action's report, "Farm Action," high egg prices during 2022 and 2023 were a direct result of price gouging by dominant egg producers, who exploited the cover of inflation and avian flu to secure profit margins of up to 40% on a dozen loose eggs."

Basel Musharbash, managing attorney at Anti Monopoly Counsel, an antitrust law and policy firm based in Texas, concurred with this assessment.

"There is no cushion. Whenever a shock occurs, there is a lack of supply. This helps maintain high prices at all times", said Musharbash, the lead author of the Farm Action report.

Emily Metz, president and CEO of the American Egg Board, the national marketing organization representing US egg farmers, refuted that allegation by stressing that there are more than 3,250 commercial egg farms in the United States and numerous egg brands to choose from.

"I prezzi delle uova fluttuano in base a numerosi fattori, molti dei quali sono fuori dal controllo di un allevatore di uova," ha spiegato Metz a CNN via email, menzionando l'influenza aviaria, la forte domanda, l'aumento dei costi per mangimi, manodopera, carburante e confezionamento come fattori chiave.

"Gli allevatori di uova americani stanno facendo del loro meglio per mantenere i costi accessibili mentre garantiscono un approvvigionamento costante di uova sicure, gustose e di alta qualità che il pubblico adora e di cui ha bisogno," ha aggiunto Metz.

Le famiglie a basso reddito ne risentono di più

I balzi nei prezzi delle uova colpiscono maggiormente i bilanci delle famiglie meno abbienti.

Le persone che beneficiano dei programmi di aiuti alimentari come SNAP spesso si rivolgono alle uova come fonte principale di proteine a causa della loro convenienza, ha sottolineato Lempert, analista del settore della grande distribuzione.

"Passare da $2 a $4 o $5 per dozzina di uova è un aumento notevole per chi vive con un budget stretto," ha detto. "Quando i prezzi sono alti, ho preoccupazioni per questo gruppo demografico che potrebbe non ottenere un apporto proteico sufficiente."

Il aumento dei prezzi delle uova ha notevolmente colpito le attività che utilizzano le uova come ingrediente principale, portando a un aumento dei costi per vari prodotti.

Il costo elevato delle uova ha anche influito sui ristoranti e sulle altre attività alimentari, costringendo alcuni ad adattare i loro piatti o i loro prezzi per rimanere a galla.

