- "Ancora una volta, è il cimitero che viene menzionato": Hasenhüttl critica i tifosi del VfL

Il manager di Wolfsburg, Ralph Hasenhuettl, ha espresso il suo disappunto nei confronti del pubblico di casa dopo la sconfitta per 2:3 contro il Bayern Monaco nel loro primo incontro di Bundesliga. "A volte era un po' troppo silenzioso," ha confessato durante una chiacchierata post-partita con DAZN. "Quando ci buttiamo in ogni mischia e spostiamo l'inerzia della partita, genera un po' di energia. Tuttavia, quando subiamo il secondo gol, torna di nuovo il silenzio. Non va bene."

In una conferenza stampa successiva, Hasenhuettl ha approfondito la sua critica, dicendo: "Siamo programmati per affrontare i problemi per primi e consegnare i risultati prima di cercare rinforzi. Ma ho visto nella Premier League come un intero stadio esplode solo perché abbiamo ottenuto la palla in un calcio d'angolo. Abbiamo bisogno di più supporto in quelle situazioni. È così che possiamo creare qualcosa qui in futuro. È il nostro obiettivo collettivo, e a volte, ho sentito che mancava oggi."

A seguito della sconfitta di Wolfsburg contro il Bayern Monaco, è stato notato che il pubblico di casa in Bassa Sassonia era piuttosto tranquillo, il che, secondo il manager Ralph Hasenhuettl, ha influito sul morale della squadra. Inoltre, durante una discussione su come migliorare le prestazioni della squadra, Hasenhuettl ha suggerito che i tifosi in Bassa Sassonia potrebbero giocare un ruolo cruciale nel sollevare il morale mostrando più supporto, soprattutto nei momenti cruciali delle partite.

