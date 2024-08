- Ancora un aumento della disoccupazione a MV

I dati sulla disoccupazione nel Mecklenburg-Vorpommern sono aumentati nuovamente. Secondo la Direzione Regionale del Nord dell'Agenzia Federale Tedesca per il Lavoro con sede a Kiel, in agosto c'erano 64.600 persone disoccupate nella regione settentrionale. Ciò si traduce in un tasso di disoccupazione del 7,9%. Si è assistito a un aumento di 1.700 persone o del 2,6% rispetto a luglio, quando il tasso di disoccupazione era del 7,7%. Markus Biercher, a capo della Direzione Regionale del Nord, ha dichiarato: "L'aumento rispetto al mese scorso è dovuto alla consueta flessione estiva, in quanto le aziende tendono a rinviare l'assunzione di nuovo personale fino dopo le vacanze estive".

