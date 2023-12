Anche solo 4.000 passi al giorno possono ridurre il rischio di morte, ma di più è meglio

"Più passi si fanno, migliori sono gli effetti sulla salute, e ogni aumento di 500-1000 passi al giorno può essere associato a una significativa riduzione della mortalità", ha dichiarato in un'e-mail il primo autore, il dottor Maciej Banach, vice caporedattore della Società Europea di Cardiologia.

Secondo lo studio, qualsiasi valore inferiore a 5.000 passi al giorno è considerato uno "stile di vita sedentario".

"Abbiamo dimostrato che ogni aumento di 1.000 passi al giorno è associato a una riduzione del 15% del rischio di morire per qualsiasi causa, e ogni aumento di 500 passi al giorno è associato a una riduzione del 7% del rischio di morire per malattie cardiovascolari", ha aggiunto Banach, che è anche professore aggiunto di cardiologia alla Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora, nel Maryland.

Il fatto che siano necessari meno passi per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari non è sorprendente, ha detto il dottor David Katz, specialista in medicina preventiva e dello stile di vita, che non ha partecipato allo studio.

"L'esercizio fisico condiziona direttamente il sistema cardiovascolare, mentre i benefici per altri sistemi o condizioni sono un po' meno diretti", ha detto Katz, presidente e fondatore dell'associazione no-profit True Health Initiative, una coalizione globale di esperti dedicata alla medicina dello stile di vita basata sull'evidenza.

I metodi dello studio erano "solidi e all'avanguardia" e supportano ciò che i medici spesso dicono ai loro pazienti, ha detto Katz. "In primo luogo, qualsiasi esercizio è meglio di niente, con benefici significativi per la salute cardiovascolare e generale a livelli piuttosto modesti", ha aggiunto. "E per la gamma di attività che riguarda il pubblico in generale, più ce n'è, meglio è!".

Ampia analisi degli studi esistenti

Lo studio, pubblicato martedì sull'European Journal of Preventive Cardiology, ha analizzato i dati di quasi 227.000 persone provenienti da 17 studi condotti in Australia, Giappone, Norvegia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. "Per quanto ne sappiamo, si tratta dell'analisi più ampia (fatta) finora", ha detto Banach. L'analisi è stata anche in grado di esaminare "per la prima volta" se l'assunzione di 20.000 passi al giorno fosse associata a benefici per la salute, ha aggiunto Banach.

Tutti gli studi erano di tipo osservazionale e quindi potevano mostrare solo un'associazione tra il numero di passi al giorno e la salute, non una causa ed effetto diretti.

Mentre circa 4.000 passi al giorno sono stati associati a una riduzione "significativa" del rischio di morte precoce, l'impatto maggiore sul rischio si è verificato quando le persone hanno camminato più di 7.000 passi al giorno, con il massimo beneficio a circa 20.000 passi, secondo lo studio.

"Tuttavia, devo sottolineare che i dati disponibili sul conteggio dei passi fino a 20.000 al giorno erano limitati e quindi questi risultati devono essere confermati in gruppi più ampi di persone", ha dichiarato in un comunicato l'autrice senior dello studio, la dottoressa Ibadete Bytyçi, cardiologa preventiva presso il Centro clinico universitario del Kosovo, a Pristina, in Kosovo.

Secondo lo studio, i benefici per la salute sono stati gli stessi in tutti i Paesi, sia per gli uomini che per le donne. Mentre sia i partecipanti più anziani (definiti come ultrasessantenni) che quelli più giovani hanno riscontrato benefici, "l'entità della riduzione del rischio di morte è stata minore (negli anziani) rispetto a quella riscontrata nelle persone di età inferiore ai 60 anni", ha affermato Banach.

Iniziare presto e continuare

Gli adulti di 60 anni e più che hanno camminato tra i 6.000 e i 10.000 passi al giorno hanno visto una riduzione del rischio di morte precoce del 42%, mentre le persone sotto i 60 anni che hanno camminato tra i 7.000 e i 13.000 passi al giorno hanno avuto una riduzione del rischio del 49%.

La differenza è probabilmente spiegata dalla formula "prima è, meglio è", ha detto Banach. Iniziare precocemente qualsiasi intervento sulla salute, che si tratti di attività fisica regolare ai livelli raccomandati, di una dieta sana o di altri cambiamenti positivi nello stile di vita, avrà il massimo impatto su colesterolo, pressione sanguigna, glicemia a digiuno e altri fattori scatenanti le malattie, ha aggiunto.

"Se sarete regolari e coerenti con l'attività fisica - noi la chiamiamo aderenza all'attività fisica - potrete sempre aspettarvi benefici significativi per la salute e vivere più a lungo", ha detto Banach.

E se non riuscite a fare il numero di passi che lo studio ha ritenuto più vantaggioso? Non preoccupatevi, ha detto il dottor Andrew Freeman, direttore della prevenzione cardiovascolare e del benessere presso il National Jewish Health di Denver, Colorado.

"Penso che lo studio dimostri semplicemente che l'esercizio fisico fa bene, che essere non sedentari fa bene e che più esercizio si riesce a fare meglio è", ha detto Freeman, che non ha partecipato alla ricerca.

"È improbabile che ci sia una soglia magica nel nostro corpo in cui un piccolo timer salta fuori e dice 'Va bene così. Se si superano i 5.000, 10.000 o 20.000 passi in un giorno, si può andare", ha detto.

Quello che dico alle persone che hanno appena iniziato e non riescono a fare molti passi è: "Non perdete la speranza. Ogni piccolo esercizio conta. Continuate a fare quello che state facendo finché non vi manca il fiato per almeno 30 minuti al giorno'".

Fonte: edition.cnn.com