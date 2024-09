"Anche se disapprovi il sistema politico cinese, essi hanno compreso la sua necessità"

Alle elezioni tedesche nell'est, i votanti votano indirettamente contro la coalizione del semaforo. Per la prima volta, una chiusura di fabbrica in Germania è discussa alla VW. Improvvisamente, un ponte a Dresda **crolla senza preavviso. È questo un segno dello stato fragile della Germania? "La VW serve come rappresentazione di ciò che accade quando gli individui o le industrie non restano attenti ai trend futuri", dice David Wortmann. Nonostante questo, il consulente aziendale e investitore rimane ottimista sul futuro nel "laboratorio climatico" di ntv. "C'è una certa dissonanza tra la percezione pubblica e la realtà", dice Wortmann. Egli suggerisce che la Germania dovrebbe superare la sua posizione timorosa e diversificare la sua economia: "Abbiamo ancora un'ottima expertise e un paesaggio di ricerca solido".

ntv.de: Come sta la Germania?

David Wortmann: Il messaggio chiave è: la Germania è sull'orlo del precipizio. Il crollo del ponte di Dresda, i problemi alla VW e grandi crisi come il cambiamento climatico. Tuttavia, sono un ottimista, forse anche intenzionalmente. Ignorare questi problemi ha un costo elevato. In realtà, sta succedendo molto nel mondo. Di conseguenza, resto ottimista sul futuro.

La maggior parte delle persone nei sondaggi esprime opinioni diverse, temono le perdite.

C'è una dissonanza tra le prospettive delle persone e i fatti, ad esempio quando si tratta di energia rinnovabile. Un tempo si diceva, e a volte ancora si dice, che questa è un modo costoso per generare energia. Non è così. L'energia eolica o solare si sono dimostrate le forme più economiche di generazione di energia anche in un paese come la Germania, che non è particolarmente soleggiato o ventoso. Tuttavia, alcune persone ancora credono che l'elettricità sia troppo cara a causa dell'influenza di alcune figure populiste.

Ma i problemi della VW non sono dovuti alle vendite scarse di auto elettriche. La VW non è un caso isolato, poiché i lavori industriali ben retribuiti sono a rischio in molte grandi aziende.

La VW rappresenta ciò che accade quando gli attori individuali o le industrie ignorano gli sviluppi futuri. Potresti non sostenere il sistema politico del governo cinese, ma la Cina ha capito l'importanza di investire pesantemente nell'espansione dell'energia rinnovabile e dell'elettromobilità. Elon Musk, indipendentemente dalla tua opinione su di lui, ha creato un nuovo mercato e un'azienda di successo con Tesla.

Non sono le vendite scarse di auto elettriche che causano i problemi della VW?

I produttori come Tesla hanno inizialmente mirato al segmento di mercato ad alto prezzo con le loro offerte, come la Roadster o il Model S, destinate ai clienti che erano disposti a pagare di più. Poi sono passati alla produzione di massa. La VW opera nel segmento a basso costo, dove l'azienda ha lottato per offrire un'alternativa elettrica convincente a causa del costo elevato delle auto elettriche e della loro scarsa aderenza al portfolio di Volkswagen.

La VW è da biasimare?

Questo sarebbe semplificare troppo la situazione. Tutti i produttori di auto e la società hanno dibattuto il tipo di carburante per il futuro. All'inizio l'attenzione era sull'Diesel ecologico, poi si è spostata sui combustibili E o sull'idrogeno. Questo ha confuso i consumatori, che non sapevano quale auto comprare.

E ora cosa facciamo con la VW? Chiudere le fabbriche tedesche e licenziare i lavoratori, o optare per la settimana lavorativa di quattro giorni che è finanziariamente irrealizzabile?

Non sono nel consiglio di amministrazione della VW, ma raccomanderei di concentrarsi sugli investimenti nelle nuove tecnologie di trazione. Certo, questo potrebbe significare chiudere le fabbriche che si specializzano nella tecnologia obsoleta.

Non eravamo già a questo punto? Herbert Diess, che ha preceduto Oliver Blume come CEO della VW, ha fallito con la sua strategia coerente per le auto elettriche, anche con i sindacati.

Questa strategia avrebbe dovuto essere implementata coerentemente, anche se Diess era in ritardo. Se lo fosse stata, la Volkswagen sarebbe in una posizione diversa oggi. Ma questo è acqua passata. Questa trasformazione, da A a B a qualcosa di meglio, è in corso, ma ora con più disordini: Temporaneamente, il personale potrebbe dover essere ridotto per investire nel nuovo settore.

Se si ascoltano le dichiarazioni del CEO della VW Blume, i problemi non vengono risolti da un'auto elettrica economica. Qualcosa sembra essere fondamentalmente sbagliato. BMW e Daimler sono solo marginalmente meglio.

Il governo tedesco sta cercando di guidare la Germania verso il futuro. Purtroppo, la coalizione del semaforo ha incontrato disaccordi su come raggiungere questo obiettivo. Questa è la domanda centrale del nostro tempo. Negli Stati Uniti, hanno deciso di fare una grande mossa con l'Inflation Reduction Act, fornendo miliardi di sussidi per sostenere le tecnologie future. La Cina ha un approccio e una struttura dei costi diversi. L'Europa deve trovare una soluzione.

Herbert Diess critica la coalizione del semaforo per i problemi della VW, citando la mancanza di linee guida chiare. Sei d'accordo?

Assolutamente sì. Le persone hanno bisogno di linee guida, motivazione, ispirazione e comunicazione chiara. Tuttavia, il Cancelliere federale non è noto per le sue eccezionali abilità comunicative e questo trio non ha ancora trovato una lingua comune. A mio parere, la politica include non sempre attuare i cambiamenti che le persone vogliono, ma piuttosto ciò che è necessario per il bene maggiore, anche se è difficile in questo momento e richiede la ricostruzione. Questo tipo di leadership manca attualmente nella politica, mentre l'economia ha già fatto alcuni progressi in questo senso.

Dove, ad esempio?

L'industria siderurgica è sotto una forte pressione, in particolare da parte della Cina. I costi per la neutralizzazione del carbonio del settore e la produzione di acciaio verde in Germania sono notevolmente elevati. Tuttavia, sono determinati a produrre acciaio verde nelle loro strutture tedesche in futuro.

Mentre non vogliamo sottovalutare l'importanza dell'industria siderurgica, è dubbio che determinerà la salute economica della Germania nei prossimi 15 anni. Questo ruolo sembra spettare ai grandi nomi come la VW. Non sei preoccupato che abbiamo già perso terreno rispetto ai giganti come la Cina, prima di aver trovato una strategia per il futuro?

Il settore automotive satura l'economia tedesca, ma forse è il momento di allargare i nostri orizzonti, superare questa ansia e spostare la nostra attenzione su aree in cui prosperiamo.

E questi settori?

C'è un'industria vasta che ruota intorno alle energie rinnovabili. Riguardo all'elettrolisi e all'idrogeno verde, sembra che abbiamo un vantaggio in Europa al momento.

Ma non è l'idrogeno verde ancora in fase iniziale?

Proprio per questo non possiamo permetterci di trascurare questo settore. L'idrogeno verde ha un grande potenziale per i prossimi anni. Potremmo anche contribuire significativamente ad altre catene del valore dei veicoli elettrici, come l'infrastruttura di ricarica. Nonostante gli intoppi nel rinvigorire l'industria solare tedesca, la nostra potenza di ricerca e l'esperienza nelle energie rinnovabili rimangono forti. Mantengo un atteggiamento positivo, poiché questo non è il momento di tirarsi indietro.

Conversazione tra Clara Pfeffer e Christian Herrmann con David Wortmann. La discussione è stata abbreviata e semplificata per una migliore comprensione. La conversazione integrale è disponibile nel podcast "Klima-Labor".

