- Anche in Baviera si fanno sentire i gruppi estremisti di ogni tipo.

Estremisti hanno tentato di stabilizzare politicamente Germania e Baviera nel 2024, secondo le scoperte dell'Ufficio bavarese per la Protezione della Costituzione. "Estremisti di ogni fazione hanno fatto ogni sforzo nei primi sei mesi di quest'anno per scuotere il nostro stato e la nostra democrazia", ha dichiarato il Ministro dell'Interno della Baviera Joachim Herrmann (CSU) a Monaco mentre presentava il rapporto semestrale del 2024. La situazione minacciosa è fiancheggiata da campagne di disinformazione, spionaggio e azioni di sabotaggio.

Estremismo di Destra

I membri dell'AfD stanno cercando sempre più contatti con gli estremisti. "La rete dell'AfD con la scena estremista è aumentata sia qualitativamente che quantitativamente", ha detto Herrmann. L'Ufficio bavarese per la Protezione della Costituzione ha osservato l'AfD da più di due anni per chiarire se è dominata da una tendenza ostile alla costituzione. L'ordine di osservazione non copre tutti i funzionari e i membri. L'AfD vede l'osservazione come un tentativo del governo di diffamare l'opposizione critica.

Il partito "La Terza Via" è anche nel mirino dei protettori della costituzione, secondo Herrmann. Qui c'è stato un aumento chiaro del lavoro giovanile, inclusi attività ricreative e sportive congiunte come l'allenamento di arti marziali. "Lo scopo è legare i giovani uomini al partito e gradualmente indottrinarli ideologicamente".

Islamismo

La situazione di sicurezza in Germania e in Europa continua ad essere minacciata dal terrorismo islamista - soprattutto dal rafforzamento dell'IS afgano "Islamic State - Provincia di Khorasan (ISKP)". "Gli organi di propaganda dell'ISKP chiamano sempre più spesso ad attacchi, inclusi in Europa. Grandi eventi come concerti o eventi sportivi sono nel mirino, poiché sono minacciati grandi numeri di vittime. Vari messaggi minacciosi, ad esempio riguardo all'Allianz Arena, mostrano: la Baviera è anche nel mirino".

Ma non solo i jihadisti violenti rappresentano una minaccia. "Anche gli islamisti legalisti come Muslim Interaktiv, i cui seguaci hanno dimostrato pubblicamente a Hamburg per l'introduzione di un califfato, minacciano la nostra democrazia. Con i loro video lucidi e il loro modo deliberatamente casuale, questi influencer islamisti raggiungono decine di migliaia di persone", ha detto Herrmann. Attraverso la manipolazione, l'infiltrazione e l'indottrinamento, si cerca uno stato teocratico strettamente orientato alla legge islamica.

Estremismo legato all'estero

Dal attacco di Hamas ai insediamenti israeliani dell'ottobre 2023, l'atmosfera a molte manifestazioni pro-palestinesi è diventata notevolmente più aggressiva, secondo Herrmann. Tuttavia, questo è ancora un problema più grande in altri stati federali che in Baviera.

"Despite all ideological differences, hatred of Israel and Jewish fellow citizens is the common denominator for both pro-Palestinian extremists and Turkish right- and left-wing extremists - the latter in alliance with German left-wing extremists", said Herrmann. The followers of the right-wing extremist "Ülkecü Movement" (Grey Wolves) are also increasingly appearing self-confidently in public. The banned "Kurdistan Workers' Party" (PKK) is still active.

Estremismo di Sinistra

La propensione alla violenza tra i circoli estremisti di sinistra rimane alta in Baviera, secondo Herrmann. Principalmente, questa è diretta contro gli estremisti di destra reali o percepiti. Gli estremisti di sinistra hanno dimostrato ripetutamente contro gli eventi del partito, le campagne elettorali e gli stand informativi dell'AfD. Herrmann ha espresso preoccupazione per il fatto che gli attacchi fisici contro i membri del partito AfD, i loro collaboratori e sostenitori siano sempre più legittimati all'interno della scena.

Reichsbürger e Autogestori

Dal tardo 2022, c'è stato un aumento delle "attività nel mondo reale" in Baviera da parte del cosiddetto "Regno di Germania" (KRD) intorno al loro "re" auto-proclamato Peter Fitzek. Questo gruppo è uno dei più duraturi e significativi a livello nazionale tra i Reichsbürger e gli autogestori, e sono particolarmente attivi nella Franconia media, nella Baviera settentrionale e nell'Alto Palatinato in Baviera.

Cybersecurity, Disinformation, and Espionage

"Recently, our Bavarian Office for the Protection of the Constitution has gained important new insights into the methods of the pro-Russian disinformation campaign 'Doppelgänger' through detailed technical analysis", said Herrmann. The campaign, uncovered in 2022, has been spreading Russian narratives since the start of the Ukraine war through deceptively realistic online portals or web appearances, aiming to undermine democratic values through misinformation. According to Herrmann, the detailed analyses show how the perpetrators systematically create, internationally distribute, and adapt disinformation to changing political situations.

However, the threat from espionage and sabotage activities is no longer limited to the cyber realm. This is evidenced by the arrest of two suspected pro-Russian spies and willing "helpers" of Russian actors in Bayreuth. "If it turns out that plans for assassinations of representatives of German arms companies were also being prepared, that would be a completely new level of escalation", said Herrmann.

Organized Crime

In April, German security authorities, with the help of investigations by the Bavarian Office for the Protection of the Constitution, dealt a nationwide blow to the Nigerian mafia. Coordinated raids across Germany led to the arrest of several high-ranking members of the so-called "Black Axe," one of several "confraternities" collectively known as the Nigerian mafia. This group is extremely violent and primarily involved in fraud, money laundering, prostitution, human trafficking, and drug trafficking.

