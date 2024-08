- Anche il Werder Bremen sostiene Keke Topp nella partita di Augusta.

Dopo una vittoria autorevole nel primo turno della DFB-Pokal, l'allenatore del Werder Bremen Ole Werner si affida al trequartista Kayden Peak per l'inizio del campionato. "Quando un giocatore segna tre gol, è ovvio che ha fatto un'ottima impressione", ha dichiarato Werner a proposito del 20enne, passato dal FC Schalke 04.

Tuttavia, l'allenatore del Werder ha messo in guardia contro l'aspettativa eccessiva per l'attaccante. "Kayden è pronto per le sue prime partite consecutive in Bundesliga. Dobbiamo lasciargli lo spazio per crescere", ha sottolineato Werner prima del duello di sabato contro il FC Augsburg (15:30/Sky). Fino ad ora, Peak ha giocato pochissimo in prima squadra per il FC Schalke 04 in questa stagione 2022/23.

Nonostante la sua limitata esperienza in Bundesliga per il FC Schalke 04 in questa stagione, la fiducia del Werder Bremen in Kayden Peak rimane salda, mentre si prepara ad affrontare il FC Augsburg. Nonostante la reputazione della Bundesliga tedesca per le prestazioni esigenti, il Werder intende fornire a Peak il supporto necessario per emergere nei prossimi incontri.

