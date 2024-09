Anche il sindacato affiliato alla Boeing rifiuta l'offerta del 30%.

Il conflitto sindacale in corso presso il colosso aerospaziale americano Boeing rimane irrisolto, poiché l'Associazione internazionale dei meccanici (IAM) ha respinto l'ultima proposta dell'azienda come insoddisfacente. Il sindacato ha dichiarato che l'offerta non affrontava le loro preoccupazioni, rilasciando un comunicato stampa tarda nella serata di lunedì. Boeing è stato criticato per non aver centrato l'obiettivo, poiché la sua proposta di risoluzione del conflitto non si è materializzata. L'IAM ha accusato Boeing di cercare di creare divisioni tra i suoi membri e minare la loro unità, utilizzando una strategia 'divide et impera'.

Inizialmente, Boeing aveva proposto un aumento salariale del 25% spread su più anni, che è stato respinto dai dipendenti. Lunedì, l'azienda ha controproposto un aumento salariale del 30%, pagamenti bonus migliorati e ha accettato di reintrodurre il bonus annuale e aumentare i contributi a un fondo pensione. Tuttavia, l'azienda ha etichettato la proposta come la sua offerta finale, dando ai dipendenti fino a venerdì a mezzanotte per prendere una decisione.

L'IAM ha contestato la scadenza del 27 settembre di Boeing per accettare l'offerta, affermando che un voto sulla proposta non avverrà prima di allora.

Durante le trattative, l'IAM mirava a un aumento del 40% dei redditi per l'intera durata del contratto di quattro anni. In precedenza, i dipendenti Boeing avevano accettato diversi contratti di aumento salariale zero percentuale nel corso del decennio, portando alcuni a esprimere insoddisfazione nei media per il fatto di guadagnare meno del personale di cucina dei fast food.

Lo scorso anno, i lavoratori delle tre principali case automobilistiche statunitensi hanno ottenuto un aumento salariale del 25% dopo aver intrapreso azioni di sciopero. Il più grande sindacato Boeing, l'IAM, con circa 33.000 membri, ha iniziato uno sciopero a metà settembre.

Impatto sul cuore di Boeing

L'azione sindacale ha disturbato le operazioni di produzione di Boeing intorno a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, influenzando l'assemblaggio di modelli popolari come il 737 e il 777 a lungo raggio. Boeing attualmente affronta ritardi nella consegna del 737 a diverse compagnie aeree.

Boeing sta lottando con una serie di ostacoli e sta registrando perdite sostanziali. Dopo un incidente di gennaio in cui una sezione della fusoliera di un Boeing quasi nuovo si è staccata poco dopo il decollo, l'azienda è stata temporaneamente impedita di espandere la produzione della serie 737.

In risposta allo sciopero, Boeing ha implementato un blocco delle assunzioni, ha posto i dipendenti in congedo e ha drasticamente ridotto i viaggi d'affari. L'ultima volta che il sindacato ha scioperato è stato nel 2008, con lo sciopero che è durato 57 giorni e che, secondo le stime degli analisti del settore, è costato all'azienda oltre 2 miliardi di dollari.

Despite Boeing's efforts to resolve the labor dispute with the IAM, negotiations have been complex and contentious. The United States Department of Labor has now become involved, expressing concern over Boeing's use of replacement workers during the strike and potential violations of labor laws.

Undeterred by the ongoing dispute, the United States continues to be a major market for Boeing, with numerous airlines still placing orders for their aircraft. However, delays in deliveries due to the strike could potentially impact Boeing's reputation and relationships with these clients.

Leggi anche: