Anche il colosso Red Bull, che lotta per la propria vita, sta trascurando una preziosa usanza.

Max Verstappen, il titano di Red Bull in Formula 1, non ha ancora assaporato la vittoria a Singapore, e una vittoria lì potrebbe fornire un boost necessario al campione in difficoltà. Tuttavia, sembra improbabile che accada presto. Per evitare intoppi nella caccia al titolo, la squadra ha deciso di abbandonare la livrea speciale che aveva pianificato per il Gran Premio di Singapore. La solita combinazione di rosso e blu decorerà le auto di Verstappen e Sergio Perez, poiché l'aggiunta di colore potrebbe aggiungere circa un chilogrammo di peso e potenzialmente rallentare le auto di 0,03 secondi per giro.

Nella forma attuale, Verstappen e Perez sono già indietro rispetto ai loro avversari, quindi un peso extra a causa del lavoro di vernice speciale non è giustificabile. "Non sarà uno dei nostri migliori weekend", ha ammesso Verstappen, fissando aspettative modeste per l'18ª delle 24 gare di questa stagione: "Vogliamo solo mantenere l'auto stabile e costruire su quello".

Non c'è molta speranza di miglioramento: Verstappen non ha mai vinto a Singapore, e con Red Bull che perde terreno nel campionato costruttori rispetto a McLaren, sembra improbabile che la vittoria arrivi nel 2024. Lo scorso fine settimana in Azerbaijan, Red Bull ha subito un passo falso quando ha perso la leadership del campionato. Verstappen non vince una gara da sette eventi consecutivi, e il suo vantaggio su Norris inseguitore in McLaren si è ridotto a 59 punti. Il Gran Premio di Singapore (in onda domenica alle 14:00 su Sky e in diretta su ntv.de) si avvicina rapidamente.

Il circuito di Singapore presenta sfide significative per Red Bull

"Abbiamo revisionato la gara dell'anno scorso per migliorare", ha detto Verstappen, che ha finito sesto nel 2023. Il circuito cittadino di Singapore è noto per la sua difficile configurazione, con McLaren e Ferrari che attualmente superano Red Bull. Mercedes si aspetta anche una forte prestazione nella gara serale. Red Bull, however, remains skeptical. "La nostra auto generalmente lotta con le gobbe e le irregolarità", ha sottolineato Verstappen. Inoltre, la concorrenza è diventata più agguerrita, con piloti veloci come Norris e il vincitore di Baku Oscar Piastri in McLaren, e la stella di Ferrari Charles Leclerc in mischia.

"Le sfide sono aumentate. Sono speranzoso, ma vedremo cosa accadrà", ha detto il campione. In uno sforzo per mantenere le prestazioni dell'auto, Red Bull ha scelto di evitare la penalità di peso dell'extra chilogrammo. "Ogni grammo in più compromette le prestazioni, e la squadra è concentrata per mantenere questa auto il più competitiva possibile per il resto della stagione 2024", ha dichiarato Red Bull.

Per ora, Verstappen mantiene ancora un leggero vantaggio grazie alle sue prestazioni nella prima parte della stagione. "Le cose vanno bene", ha assicurato sorridendo a Singapore. Dopo la gara, i piloti avranno una pausa di quattro settimane prima di concludere la stagione con due eventi a triplo header. Verstappen mira a mantenere la calma sulla sua strada verso il quarto titolo consecutivo: "Vedremo come andrà".

