- Anche il campione olimpico di Berlino Ogunleye ha partecipato

Campione olimpica Yemisi Ogunleye è stata invitata specialmente dagli organizzatori della kermesse di atletica leggera di Berlino, l'ISTAF, per partecipare a una gara di getto del peso. Il direttore della manifestazione, Martin Seeber, ha espresso la sua gioia per la sua partecipazione del 1º settembre allo Stadio Olimpico, dicendo: "Vogliamo organizzare una festa dell'atletica per tutti".

Ogunleye sarà affiancata nel getto del peso da Malaika Mihambo, medaglia d'argento nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi, e dalle medagliate di bronzo nella staffetta 4x100m: Gina Lückenkemper, Lisa Mayer, Alexandra Burghardt e Rebekka Haase. Parteciperanno anche Leo Neugebauer, medaglia d'argento nel decathlon, e il suo connazionale Niklas Kaul in un evento triplo composto da 100m, disco e 1500m.

La partecipazione di Yemisi Ogunleye alla gara di getto del peso durante la kermesse di atletica leggera ISTAF di Berlino è particolarmente emozionante, data la sua posizione di campione olimpico. Malaika Mihambo, che ha vinto la medaglia d'argento nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi, parteciperà alla stessa gara di getto del peso.

Leggi anche: