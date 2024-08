"Anche i Neanderthal avevano le loro abitazioni nelle grotte"

ntv.de: Ehi amico, ho recentemente gettato due gusci d'uovo e una scatola di latte. È difficile ridurre i rifiuti nella nostra vita quotidiana, ma è quasi impossibile evitarli completamente. A che punto diventa un problema?

Amico, i rifiuti possono causare una varietà di problemi: occupano spazio, possono inquinare l'ambiente, puzzano e attirano animali o insetti. Se non li gestiamo bene, i rifiuti sono sempre un problema. Gli esseri umani hanno sempre prodotto rifiuti, è una cosa che facciamo. Anche gli antichi come i Neanderthal riempivano le loro caverne di spazzatura, ma poi se ne andavano e il problema era risolto.

Nel tuo libro, ti immergi nell'era premoderna. Come gestivano i rifiuti in quel periodo?

I rifiuti sono diventati un problema per le persone quando si sono stabilite - semplicemente perché occupavano spazio. Dovevano essere rimossi dallo spazio vivibile in qualche modo, quindi li usavano come concime nelle fattorie o riparavano gli oggetti rotti perché non avevano altre scelte.

Il riciclo dei rifiuti era più una risposta alla scarsità?

In sostanza, ogni società premoderna fino circa al 1800 era una società di riciclo e zero rifiuti perché riutilizzavano e riparavano molto. Non lo facevano perché si preoccupavano del pianeta o della natura, ma perché erano costretti a causa della scarsità economica.

Mentre le città crescevano rapidamente nel 19° secolo a causa dell'industrializzazione e dell'aumento della popolazione, quali nuove sfide ha portato questo?

Il riciclo era ancora più intenso durante l'era industriale rispetto all'era premoderna perché molti materiali venivano utilizzati come punti di partenza per la produzione industriale. Man mano che più persone producevano più rifiuti, divenne necessario gestirli. Nella seconda metà del 19° secolo, furono introdotti i veicoli per la raccolta dei rifiuti, anche per motivi igienici.

La vita cittadina stretta portava con sé le malattie.

Esatto, era tipico che i nuovi modi di vivere insieme nelle città sempre più grandi nel 19° secolo portassero anche nuove malattie, soprattutto il colera. Questo ha ampliato la nostra conoscenza di ciò che i rifiuti possono potenzialmente fare. Non era più solo questione di rimuovere un fastidio, ma di proteggere gli spazi pubblici dalla diffusione delle malattie. Di conseguenza, il modo in cui si gestivano i rifiuti divenne più sofisticato.

Hanno gestito bene questo da oggi's prospettiva?

Ci sono immagini di New York degli anni '50 dove le strade sono coperte da pollici di feci. Porre fine a questo stato è certo qualcosa di cui essere orgogliosi. Con l'introduzione dei bidoni per i rifiuti e dei veicoli per la raccolta dei rifiuti, le città sono diventate più pulite. Tuttavia, il progresso con i rifiuti è raramente privo di effetti collaterali indesiderati. Ad esempio, quando si introducono bidoni per i rifiuti, si toglie a molte persone, soprattutto ai poveri, la possibilità di guadagnarsi da vivere con i rifiuti.

La quantità di rifiuti è aumentata drammaticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Hanno descritto la sua "complessità materiale". Quali sono state le conseguenze per lo smaltimento dei rifiuti?

Negli anni '60, le quantità di rifiuti in Germania Ovest erano raddoppiate rispetto ai livelli prebellici. Ciò è stato accompagnato dall'istituzione dei supermercati, dell'imballaggio e dei nuovi metodi di produzione di massa: abbigliamento, carne, bevande, mobili, elettrodomestici. I prodotti sono diventati più complessi, sono stati utilizzati più elementi della tavola periodica, i materiali sono stati combinati in nuovi modi. Questo ha reso difficile ricondurre i rifiuti ai cicli di produzione e di vita. Il riciclo è diventato molto complesso, quindi l'incentivo a trattare i rifiuti come tali, cioè smaltirli in discariche o incenerirli, è aumentato.

La Germania stava vivendo un miracolo economico in quel momento, le persone potevano permettersi di più e superare la scarsità della guerra. Era l'inizio dell'eccesso?

Le persone volevano superare la scarsità che avevano sperimentato durante la Seconda Guerra Mondiale. All'inizio è stato un problema, ma presto si sono abituate e è diventata la norma. La produzione di massa ha fatto calare notevolmente il prezzo dei beni di consumo. Le persone potevano presto acquistare di più, come automobili e televisori. Una famiglia in Germania Ovest spendeva la metà del suo budget per il cibo negli anni '50, oggi è del 7-8%. Più consumo significa più rifiuti.

Oggi si parla di autolimitazione volontaria, l'awareness della sostenibilità sta crescendo, molte persone acquistano usato. Questo contribuisce significativamente alla prevenzione dei rifiuti?

Bisogna essere cauti nell-stimare il comportamento individuale. Certamente è un segnale sociale significativo, ma gli studi stimano il potenziale di prevenzione dei rifiuti da parte degli individui intorno al 20%. Tuttavia, c'è ancora molto da fare in termini di responsabilità dei produttori di plastica per il riciclo aziendale e l'economia circolare.

Di recente, prodotti a basso costo dalla Cina hanno invaso i mercati europei e statunitensi. La Germania riceve attualmente circa 200.000 pacchi al giorno solo da Temu. Come si può sensibilizzare le persone che acquistano scarpe a due euro e le fanno spedire dall'altra parte del mondo?

È una domanda difficile. Quante documentari ci sono stati su Primark? Eppure, le persone continuano a fare acquisti lì. I fornitori come Temu o Shein portano le cose al livello successivo e generano un'enorme quantità di rifiuti. Spero in un comportamento dei consumatori più responsabile, ma purtroppo non ho la risposta per rendere veramente le persone consapevoli del problema.

Spesso si crede che il problema del riciclo sia risolto una volta che i rifiuti sono raccolti. Sembra un mito, però. È allora che si presenta la vera sfida: capire cosa farne. Molte società hanno inciampato a questo stadio, anche la DDR, che ha raccolto montagne di rifiuti, ma solo una piccola frazione è stata effettivamente riciclata. Perché? È complesso e costoso. Stabilire impianti di riciclo per i plastici qui richiederebbe significativi investimenti, portando a maggiori spese di smaltimento. L'esportazione dei rifiuti è spesso l'alternativa più semplice, ma sostenere qualsiasi altra cosa potrebbe comportare alti costi politici.

Discussione con Roman Köster e Torsten Landsberg

Nonostante le difficoltà, il riciclaggio è diventato sempre più importante a causa della crescente quantità di rifiuti. Ad esempio, nell'era moderna, il riciclaggio è necessario per la produzione industriale, poiché molti materiali vengono utilizzati come punti di partenza per nuovi prodotti.

In questo contesto, sarebbe utile promuovere e educare le persone sull'importanza del riciclaggio dei rifiuti che producono, come gli imballaggi di plastica, per ridurre l'impatto sull'ambiente e conservare le risorse.

