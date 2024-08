Anche gli animali hanno un lato.

Mancini mancini e animali a sinistra non sono rari. Ma cosa succede con gli animali? I ricercatori scoprono che anche loro hanno una zampa preferita o un preferito flipper. La preferenza si estende addirittura al braccio preferito di un polpo.

La lateralità era un tempo considerata un fenomeno esclusivamente umano. Ecco perché il 13 agosto è stato dedicato a livello mondiale ai mancini sin dal 1990. Si tratta di circa uno su dieci persone, come riporta uno studio globale del 2021. Il biopsicologo Sebastian Ocklenburg della Scuola Medica di Amburgo ha collaborato allo studio e può dire molto anche sugli animali.

Molti animali hanno una zampa dominante

"La lateralità è una forma di asimmetria emisferica, o dominance di un emisfero cerebrale per determinate attività", spiega Ocklenburg all'agenzia di stampa tedesca. Questo è influenzato da fattori sia genetici che ambientali, che si applicano anche agli animali. Molte specie animali mostrano una preferenza sinistra-destra, aggiunge.

Insieme ai biopsicologi Felix Ströckens e Onur Güntürkün, Ocklenburg ha analizzato 119 diverse specie animali in uno studio: dalla preferenza della zampa nei gatti alla preferenza delle unghie nei pappagalli alla lateralità negli scimpanzé. Lo studio ha esaminato anche anfibi, pesci e rettili. I ricercatori hanno scoperto che circa un terzo delle specie non mostrava una chiara preferenza per un lato.

D'altra parte, la maggior parte delle specie preferiva un certo lato. Tra questi c'erano molti animali che preferivano eseguire compiti con la zampa sinistra - proprio come gli esseri umani, che tendono ad essere destrimani in generale. "Questi risultati mostrano che le preferenze degli arti sono la regola, non l'eccezione, nel regno animale", scrive Ocklenburg in un altro studio.

Ulteriori ricerche si sono concentrate sugli animali domestici. Una metanalisi ha mostrato che più di tre quarti dei gatti studiati erano o destrimani o mancini. Circa uno su quattro usava entrambe le zampe con la stessa frequenza. Un modello simile è stato osservato nei cani: più di due terzi preferivano la zampa sinistra o destra.

Preferenza laterale negli animali con pinne

Interessantemente, anche gli animali che non hanno braccia o gambe nel senso classico possono mostrare una sorta di lateralità, riferisce Ocklenburg. Un team guidato dalla scienziata ambientale Annette Sieg dell'Università del Michigan ha osservato tartarughe scorrevoli rosse in uno studio e ha riscontrato una preferenza per il lato destro. Ciò significa che le femmine di questa specie di tartaruga usavano spesso la loro zampa posteriore destra per coprire le uova.

Anche gli invertebrati con sistemi nervosi semplici possono mostrare preferenze degli arti. In uno studio pubblicato su "The Biological Bulletin", i ricercatori hanno osservato il granchio nuotatore, un tipo di granchio che viene comunemente pescato e mangiato in Asia orientale. Il risultato: apre più spesso i molluschi con la sua chela destra che con la sinistra.

Si potrebbe pensare che solo gli animali con due arti anteriori mostrino una chiara preferenza laterale. Non è così: uno studio più vecchio dell'Istituto Konrad Lorenz per l'evoluzione e la ricerca sulla cognizione ha scoperto che anche gli ottopodi a otto braccia hanno un braccio preferito per raggiungere determinati alimenti.

Prova con il tuo animale domestico

Proprio come gli esseri umani, molte specie animali sono più abili con uno dei loro arti. I proprietari di animali possono scoprire quale zampa il loro amico a quattro zampe preferisce con semplici trucchi.

"In linea di principio, la maggior parte delle persone utilizza i 'compiti di raggiungimento del cibo'", spiega il biopsicologo Ocklenburg. Si tratta di compiti in cui l'animale deve raggiungere il cibo. Ad esempio, un trattamento può essere nascosto in un tubo che è così stretto che ci passa solo una zampa. "Se l'animale usa sempre la stessa zampa per prendere il cibo, allora sai: l'animale è destrimano o mancino", dice il ricercatore.

I cani, come molte altre specie animali, spesso mostrano una zampa dominante. Secondo uno studio condotto dai biopsicologi Felix Ströckens, Onur Güntürkün e Sebastian Ocklenburg, più di due terzi dei cani hanno mostrato una preferenza per la zampa sinistra o destra.

Ulteriori ricerche sulla lateralità degli animali domestici indicano che circa il 76% dei gatti e più di tre quarti dei cani mostrano una zampa preferita, mentre circa il 25% dei gatti usa entrambe le zampe con la stessa frequenza.

