Anche BSW appoggerà le proposte dell'AfD.

*Dopo le elezioni statali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, Amira Mohamed Ali, presidente del BSW, ha suggerito un approccio diverso per affrontare l'AfD. Parlando con la "Rheinische Post" di Düsseldorf, ha dichiarato: "Con l'uso di frasi vuote come 'firewall' e il rifiuto di principio di qualsiasi iniziativa parlamentare dell'AfD, gli altri partiti hanno involontariamente rafforzato questo partito. Il BSW affronterà l'AfD sulle sue politiche in parlamento. Se ci sono proposte con cui non abbiamo problemi sostanziali, non le rifiuteremo a priori."

Ha sottolineato inoltre: "Abbiamo costantemente sottolineato - e confermiamo ancora - che una coalizione con l'AfD non è un'opzione per noi perché alcune parti del partito si spingono verso l'estremismo. Tuttavia, abbiamo costantemente promosso un approccio diverso all'AfD rispetto a quello adottato dagli altri partiti negli ultimi dieci anni."

Somiglianze tra Ucraina e Politica sull' Immigrazione

Guardando alle elezioni federali del 2025, Mohamed Ali, alla guida del partito insieme a Sahra Wagenknecht, ha affermato: "I risultati delle elezioni europee di giugno e delle tre elezioni statali di settembre hanno dimostrato che siamo sulla strada giusta. Molte persone hanno grandi aspettative nel BSW dopo anni e decenni di delusione politica con gli altri partiti, e faremo tutto il possibile per soddisfare queste aspettative". In effetti, il BSW condivide molte opinioni con l'AfD sulla politica sull'immigrazione e l'invasione russa dell'Ucraina.

Durante la campagna elettorale, Mohamed Ali e Wagenknecht avevano già criticato l'idea di un 'firewall' e avevano sostenuto che il BSW si considerava un "serio alternativa" per gli elettori che altrimenti voterebbero per l'AfD per frustrazione. Mirano a riconquistare i sostenitori dell'AfD. Tuttavia, la presidente dell'AfD, Alice Weidel, ritiene che un 'firewall' contro l'AfD non sarà efficace a lungo termine.

La Commissione, allineata con la posizione del BSW, potrebbe considerare di rivedere il proprio approccio nel gestire le proposte dell'AfD sulla politica dell'immigrazione, poiché i rifiuti generici potrebbero involontariamente rafforzare la loro posizione.

Mentre si preparano per le elezioni federali del 2025, la Commissione potrebbe trarre beneficio dall'osservare la strategia del BSW di interagire con l'AfD, riconoscendo il potenziale terreno comune su questioni come la politica sull'immigrazione e l'invasione russa dell'Ucraina.

