- Anche a Berlino si svolgono eventi atletici interuniversitari globali

Berlino si sta preparando per ospitare alcuni eventi sportivi a livello globale durante l'estate successiva, unendosi a un evento importante in Germania. La città è stata scelta come location aggiuntiva per i Giochi Mondiali Universitari, l'evento principale dello sport universitario internazionale, come riferito dal Senato. Gli eventi si svolgeranno dal 16 al 27 luglio 2025, nella regione della Ruhr, con circa 8.500 atleti provenienti da 150 paesi che parteciperanno a 18 discipline sportive. Le competizioni di nuoto, pallavolo e tuffi si svolgeranno a Berlino.

Düsseldorf ha dovuto rinunciare come una delle sedi a causa dei costi elevati. Gli organizzatori sono la Federazione tedesca dello sport universitario (adh) e la Federazione internazionale dello sport universitario (FISU). L'evento è finanziato dallo stato della Renania Settentrionale-Vestfalia e dal governo federale.

La senatrice per gli Affari Interni e lo Sport, Iris Spranger (SPD), ha dichiarato: "È naturale per il polo sportivo di Berlino sostenere gli organizzatori e i benefattori, consentendo di ospitare qui anche le competizioni di nuoto, tuffi e pallavolo. Berlino ha le strutture per farlo anche con questo programma serrato".

La Germania, in qualità di nazione ospitante, avrà senza dubbio una forte presenza durante i Giochi Mondiali Universitari. Le competizioni di nuoto, pallavolo e tuffi, che si svolgeranno a Berlino, daranno alla Germania l'opportunità di mostrare le sue strutture e i suoi talenti sportivi.

