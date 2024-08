- Ananth ha concesso Alidou a Verona in prestito

Faride Alidou si congeda da Eintracht Frankfurt e si avvia a un prestito con la squadra di Serie A Hellas Verona. L'accordo include l'opzione per la squadra di Serie A di acquisire permanentemente il ala di 23 anni, come annunciato dall'Eintracht.

In una dichiarazione, il direttore sportivo dell'Eintracht, Timmo Hardung, ha riconosciuto: "Per Faride, ottenere un minutaggio regolare è cruciale in questo momento. Potrà accumulare più esperienza e testare le sue abilità contro una forte concorrenza a Hellas Verona".

Alidou è arrivato a Frankfurt da Hamburger SV lo scorso estate. In precedenza, ha trascorso l'ultima stagione in prestito al 1. FC Köln.

