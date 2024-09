- Analisi post-elettorale in Sassonia: esame e azioni successive

Dopo le elezioni locali, inizia la caccia a una coalizione governativa valida per i prossimi cinque anni in Sassonia. La mattina, i presidenti regionali e i dirigenti chiave dei partiti politici si riuniranno per discutere dei risultati delle elezioni a Dresda. Anche figure di spicco offriranno le loro prospettive sui risultati a Berlino. Alcuni partiti hanno programmato le loro prime riunioni del consiglio per la sera.

Stando ai risultati preliminari, la CDU ha ripreso il controllo con il 31,9% dei voti. L'AfD, identificata come un'entità fermamente di estrema destra dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Sassonia, si è piazzata al secondo posto con il 30,6%. L'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW), riuscendo a emergere dal nulla, ha ottenuto l'11,8% dei voti e potrebbe influenzare gli accordi di coalizione futuri. L'SPD ha ottenuto il 7,3% mentre i Verdi il 5,1%. La Sinistra è riuscita a penetrare nel parlamento regionale con il 4,5% grazie a due mandati diretti a Lipsia. Ciò li ammette in parlamento secondo una clausola, anche se non hanno superato la soglia del cinque percento. L'affluenza alle urne è stata del 74,4%.

L'AfD otterrà 41 seggi nel parlamento regionale (38), la CDU 42 mandati (45). La BSW avrà 15 membri. L'SPD otterrà 9 seggi (10), i Verdi 6 seggi (12), e la Sinistra 14. I Voti Indipendenti, che hanno ottenuto il 2,3%, saranno rappresentati in parlamento con un membro attraverso un mandato diretto. La precedente coalizione di CDU, Verdi e SPD non ha più una maggioranza.

Kretschmer: Formare una nuova coalizione non sarà semplice

"Non sarà semplice", ha affermato il ministro presidente uscente della Sassonia Michael Kretschmer della CDU domenica riguardo alla ricerca di una nuova coalizione. "Tuttavia, un fattore è innegabile: con numerosi colloqui e la volontà di fare qualcosa per questa regione, è possibile istituire un governo stabile per la Sassonia che serva la regione e proceda con umiltà."

Il candidato AfD della Sassonia Jörg Urban ha dichiarato la sua intenzione di fare pressione su un eventuale futuro governo statale come partito di opposizione. "Continueremo a spingere questo governo davanti a noi."*

L'Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) ha definito il risultato 'storico', facendo sapere che non vuole essere un 'cavallo di riserva' riluttante per il ministro presidente uscente. "Con noi ci sarà solo un nuovo inizio. Non agiremo come maggioranza", ha dichiarato la presidente del partito Sabine Zimmermann riguardo alle possibili trattative di coalizione.

Il capo dell'SPD Homann ha descritto il risultato del suo partito come positivo. L'SPD aveva precedentemente corso il rischio di perdere la rielezione nel parlamento regionale nelle elezioni. "Siamo sempre stati per la Sassonia", ha sottolineato. L'SPD della Sassonia intende concentrarsi sullo Stato libero e non farsi trascinare in discussioni politiche più ampie sulla Germania o questioni globali.

Secondo la presidente dei Verdi Christin Furtenbacher, il risultato delle elezioni non è quello che il popolo della Sassonia merita. Diversi gruppi politici hanno tentato di sopprimere i Verdi in ogni occasione, ha espresso il capo della frazione Franziska Schubert. "Cosa abbiamo fatto? Siamo rimasti in cima."*

Il leader della Sinistra chiama per una rivedere completa del suo partito

Soprattutto, la Sinistra si trova di fronte a una rigorosa valutazione delle sue prestazioni. Senza i mandati diretti ottenuti, sarebbero scomparsi dal parlamento regionale - un primo nella storia dei parlamenti regionali della Germania orientale.

Il leader statale Stefan Hartmann ha chiamato per una rivedere completa del partito. Con il loro ingresso in parlamento attraverso la clausola del mandato di base, la Sinistra ha impedito la continuazione della coalizione esistente di CDU, Verdi e SPD - a meno che la coalizione non sia appoggiata dalla Sinistra.*

Lo scienziato politico di Lipsia Hendrik Träger ha considerato un governo di minoranza di CDU e SPD, sostenuto dalla BSW, come un'opzione possibile nella notte delle elezioni. "Tali formati di governo sono comuni nei paesi scandinavi. Pertanto, è consigliabile guardare oltre l'orizzonte tedesco."

Lo scienziato politico Johannes Kiess si aspettava una formazione di coalizione estremamente difficile in Sassonia e Turingia. La "campagna anti-traffico" della CDU ha contribuito a questo. Inoltre, c'è una nuova variabile confusa nel gioco con la BSW. "Anche se la BSW opta per un ruolo costruttivo, la sua durata nell'anno successivo, prima delle elezioni federali, è incerta", ha informato Kiess all'Agenzia tedesca di stampa.

Scienziato: Nessuna notizia positiva per la cultura politica

Lo scienziato ha opinato: "L'AfD e anche la BSW hanno il potenziale per capitalizzare l'attuale clima sociale, mentre i milieus dell'SPD e dei Verdi sembrano essere demobilizzati. La CDU non è certo in grado di stabilire una coalizione con un solo partner. Non è una buona notizia per la cultura politica in Germania."

Data la situazione attuale delle coalizioni in Sassonia, l'SPD potrebbe trovare difficile ottenere un ruolo significativo nel governo dei prossimi cinque anni. Nonostante abbia ottenuto il 7,3% dei voti, potrebbe faticare a negoziare condizioni favorevoli a causa delle forti prestazioni della CDU, dell'AfD e della BSW.

Data la posizione ferma dell'AfD come partito di opposizione, è probabile che eserciti pressioni su qualsiasi futuro governo statale, ulteriormente complicando le trattative di coalizione per l'SPD.

