- Analisi: mercato immobiliare urbano stagnante

In importanti aree urbane della Germania, secondo una ricerca del colosso immobiliare JLL, il settore degli affitti si trova in una spirale discendente e funziona meno efficientemente. Questo è dovuto alla crescente disparità tra gli affitti attuali e le nuove offerte, che spinge gli inquilini a evitare i trasferimenti poiché finirebbero per pagare significativamente di più in un nuovo appartamento, secondo lo studio.

Di conseguenza, l'inventario già limitato si restringe ulteriormente poiché meno proprietà entrano nel mercato. Ciò a sua volta aumenta gli 'affitti per nuove locazioni', aggravando la situazione per i cacciatori di case. La reale domanda di alloggi potrebbe quindi essere esagerata.

JLL ha individuato significativi divari tra gli affitti per nuove locazioni e quelli esistenti a Monaco e Berlino. Trasferirsi in queste città è particolarmente costoso, con l'affitto per le nuove locazioni che raggiunge mediamente circa 8 o 7,50 euro in più per metro quadrato rispetto all'appartamento vecchio. Francoforte si classifica al secondo posto con una differenza di prezzo di 4,80 euro per metro quadrato. Tuttavia, Dresda e Duisburg offrono opzioni più economiche con una differenza di circa 1,50 euro, rendendo i trasferimenti più fattibili.

Oltre a incrementare l'offerta attraverso la nuova costruzione, Roman Heidrich, responsabile di JLL, suggerisce anche di stimolare la rotazione. Le possibilità di scambio potrebbero contribuire a questo. Inoltre, potrebbe essere utile considerare misure regolamentari per allineare rapidamente gli affitti esistenti al tasso di mercato.

