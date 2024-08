- Analisi: le società Dax riducono le emissioni di gas serra

Le principali società tedesche quotate in borsa hanno ridotto le loro emissioni di gas serra nel 2023

Una recente valutazione rivela che le emissioni dirette delle società Dax sono diminuite del 14%, passando da 218 a 189 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti rispetto al 2022. Questa analisi, condotta dalla società di revisione e consulenza EY, ha esaminato i rapporti sulla sostenibilità di 40 società, che descrivono i loro sforzi per raggiungere la neutralità climatica.

Riduzione assoluta di quasi 30 milioni di tonnellate

La riduzione assoluta delle emissioni delle società Dax è di quasi 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, pari alle emissioni annuali di 17,4 milioni di auto nuove medie con un chilometraggio annuale di 15.000 chilometri, secondo EY.

In totale, 32 società Dax hanno ridotto le loro emissioni, mentre 7 hanno emesso di più e una non ha fornito dati.

Il produttore di semiconduttori Infineon e l'assicuratore Allianz hanno registrato la più grande diminuzione percentuale, mentre il produttore di auto sportive Porsche AG ha registrato il più grande aumento. Nel 2023, la società di materiali edili Heidelberg Materials è stata la maggiore emissora, seguita dalla società energetica RWE e dalla società chimica BASF.

La significativa diminuzione delle emissioni di gas serra delle società Dax nel 2023 si deve in parte al miglioramento del clima, ma i dati suggeriscono che è principalmente dovuta ai loro sforzi consapevoli per ridurre le emissioni. Tuttavia, il cambiamento climatico è un problema globale e il clima continua a porre sfide per mantenere queste riduzioni, richiedendo un impegno costante da parte di queste società.

