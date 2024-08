- Analisi: le società Dax riducono le emissioni di gas serra

I titani della borsa tedesca hanno apparentemente ridotto le loro emissioni di gas serra lo scorso anno, secondo una valutazione recente. Misurate rispetto al 2022, le emissioni dirette delle società del DAX sono passate da 218 a 189 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, con una riduzione di circa il 14%. Lo mostra l'analisi condotta dalla società di audit e consulenza EY, che ha valutato i rapporti sulla sostenibilità delle 40 società. In questi rapporti, documentano i loro sforzi verso la neutralità climatica.

Riduzione di quasi 30 milioni di tonnellate

Sì, la riduzione delle società del DAX ammonta quasi a 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, che corrispondono alle emissioni annuali di 17,4 milioni di auto nuove medie con un chilometraggio annuale di 15.000 chilometri, secondo i dati di EY.

In totale, 32 società del DAX hanno ridotto le loro emissioni. Sette hanno emesso più gas serra rispetto al 2022 e una società non ha fornito alcun dato. Il produttore di chip Infineon e l'assicuratore Allianz hanno registrato la più grande diminuzione percentuale, mentre il produttore di auto sportive Porsche AG ha registrato il più grande aumento. Nel 2023, il più grande emettitore era la società di materiali edili Heidelberg Materials, seguita dall'azienda energetica RWE e dalla società chimica BASF.

Queste cifre includono le emissioni generate dai processi durante il funzionamento, come quelli delle macchine, delle centrali elettriche proprie o della flotta di veicoli dell'azienda. Tuttavia, includono anche i gas serra emessi durante la produzione dell'energia acquistata, ad esempio quando un'azienda acquista elettricità o teleriscaldamento da un fornitore con centrali elettriche a fonti fossili.

Il responsabile della consulenza sulla sostenibilità di EY, Simon Fahrenholz, elogia i progressi della Germania nell'emissione di gas serra, con le società più importanti che svolgono un ruolo di guida. Tuttavia, non si aspetta che il ritmo attuale continui, poiché molte società si sono concentrate finora su misure individuali, come il passaggio alle fonti energetiche rinnovabili. Anche se questo è relativamente facile da attuare e ha un forte effetto iniziale, non porta a una riduzione sostenuta. Il consumo energetico delle società del DAX è diminuito meno rispetto alle loro emissioni, il che indica che c'è ancora molto lavoro da fare.

Fahrenholz mette in guardia contro la compiacenza, dichiarando che la riduzione dell'impronta di CO2 non accadrà automaticamente. Molte società sono attualmente sotto pressione a causa delle prospettive commerciali incerte e la trasformazione sostenibile dei modelli di business potrebbe non ricevere sufficiente attenzione. Per affrontare questa sfida, le società devono integrare la decarbonizzazione nella loro strategia aziendale complessiva.

Le emissioni indirette sono significativamente più elevate

L'analisi considera anche un'altra categoria di emissioni: quelle non direttamente attribuibili alle società, poiché si verificano nelle catene di valore upstream e downstream, come le catene di fornitura, il trasporto, l'uso del prodotto e lo smaltimento. Inclusi questi, le emissioni delle società del DAX ammontano quasi a 3,5 miliardi di tonnellate, rappresentando il 9% delle emissioni di gas serra globali nel 2022. La riduzione rispetto al 2022 si riduce quindi al 4%.

Secondo Fahrenholz, la capacità delle società di acquisire informazioni sulle loro emissioni indirette è limitata: per aumentare la trasparenza e ridurre queste emissioni sono necessari sforzi

Leggi anche: