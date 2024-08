Analisi del raccolto agricolo del governo: riduzioni significative della produzione agricola a causa degli impatti climatici

I problemi sono iniziati con la stagione del raccolto, che è stata negativamente influenzata dalle precipitazioni eccessive, come menzionato dal ministero. Ciò ha portato a una diminuzione dell'area dedicata ai cereali del 5,7%, portandola a 5,27 milioni di ettari. L'area coltivata per il colza ha registrato una diminuzione del 7,3%, fissandosi a 1,09 milioni di ettari. La stima provvisoria del rendimento del colza si attesta a 3,6 milioni di tonnellate, rappresentando una diminuzione del 14,3% rispetto all'anno precedente.

In sintesi, "l'autunno piovoso del 2023, la primavera più calda del 2024 con gelate tardive, alluvioni diffuse e un'estate piovosa caratterizzata da numerosi temporali violenti hanno influenzato i rendimenti del raccolto", secondo il ministero. several "anomalie meteorologiche" hanno anche influenzato la coltivazione delle patate, nonché la produzione di frutta e vino, a livello regionale.

I dati presentati "indicano che la crisi climatica ha raggiunto l'agricoltura", ha spiegato il ministro federale dell'Agricoltura Cem Özdemir (Verdi). "La crisi climatica aumenta la frequenza e la durata degli eventi meteorologici estremi, impedisce la produzione e rappresenta sempre di più una minaccia per le colture". Di conseguenza: "l'azione per il clima è altrettanto essenziale per la protezione delle nostre colture".

L'Associazione degli Agricoltori Tedeschi ha fornito una valutazione preliminare la scorsa settimana e ha mostrato "delusione" per il raccolto di quest'anno. Il presidente dell'associazione, Joachim Rukwied, ha incolpato sia il cambiamento climatico che le "parzialmente ideologiche" politiche del governo federale, che limitano l'uso di fertilizzanti e pesticidi.

