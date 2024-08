Amy Adams ha perso la sua abilita' di instillare paura o intimidire gli altri.

Dalle aspirazioni carezzate alla realtà, Amy Adams incarna diversi personaggi. Questo l'ha portata a sei nomination agli Academy Awards. La sua formazione nell'industria dell'ospitalità le ha instillato sicurezza, avendo incontrato personalità difficili lì.

In "Catch Me If You Can", ha interpretato la lover di Leonardo DiCaprio nel 2002. Il suo ruolo come Ashley incinta in "Junikafer" (2005), un film indipendente, le è valso la sua prima nomination agli Academy Awards, ed è meglio conosciuta come la principessa nel film Disney "Enchanted". Amy Adams, che compie 50 anni oggi, l'20 agosto, prospera nell'abbracciare ruoli diversi e nel passare da un genere all'altro.

Amy Adams è nata come figlia di un soldato statunitense alla base militare di Vicenza, in Italia. È cresciuta con sei fratelli nello stato americano del Colorado, dove suo padre lavorava come intrattenitore nei nightclub dopo il servizio militare. Questo ha segnato l'inizio dell'attività di recitazione nella sua vita.

Ha iniziato la sua carriera dopo aver lasciato un ristorante esperienziale, come ha detto al "New York Times" nel 2007: "Ho lavorato con alcune delle persone più difficili del mondo. Ora, nulla può più intimidirmi."

Adams non si è tirata indietro di fronte alle figure principali dell'industria. Nel corso della sua carriera, ha incontrato attrici stimate come Meryl Streep o Clint Eastwood, e all'inizio della sua carriera cinematografica, ha condiviso addirittura un bacio con Leonardo DiCaprio. Con il suo primo piccolo ruolo nel film satirico "Drop Dead Gorgeous" nel 1999, ha costruito il suo successo iniziale con diversi ruoli di supporto. Nel 2002, Steven Spielberg l'ha scelta per il suo film commedia "Catch Me If You Can" come interesse amoroso di Leonardo DiCaprio.

Sul bordo del disastro della carriera

Il film ha generato una vasta riconoscibilità per Adams. Tuttavia, non ha catalizzato il previsto balzo di carriera - è rimasta disoccupata per un intero anno, una rivelazione che ha condiviso con il "Berliner Morgenpost". Oggi, guarda indietro a questi intoppi con positività: "Sono sinceramente contenta di questo. Ho avuto l'opportunità di vivere una vita ordinaria, oltre al successo e alla fama. Non ho più paura dei fallimenti."

Durante questo periodo, ha considerato l'abbandono dell'attività di recitazione e la concentrazione su un ultimo film - ma quel film si è rivelato "Junikafer", un film a basso budget che le ha portato la sua prima nomination agli Academy Awards e il titolo di "Regina dell'Indie", definendola come la sovrana dei film indipendenti. La fine della sua carriera non era più un'opzione.

"La ragazza più felice del mondo"

Adams mantiene ancora il suo titolo oggi, nonostante le apparizioni nei film Disney come "Enchanted" (2007) e "The Muppets" (2011) o il film sull'eroe "Batman v Superman" (2016). "Sono oltre l'entusiasta. Ho potuto interpretare una principessa, ho potuto collaborare con i Muppets. Molti dei miei sogni infantili, i personaggi che speravo di diventare, posso almeno interpretarli nei film," ha detto a "Mass Live" nel 2011 al CinemaCon.

Ha esplorato film più piccoli, come "Her" (2013) o "Dear Evan Hansen" (2021), mentre perseguiva una doppia carriera a Hollywood. La sua versatilità e la sua capacità di passare da un genere all'altro meritano davvero il termine "doppia carriera". "Sono fortunata ad aver avuto l'opportunità di far parte di film diversi e di vari generi, ciascuno con sfide distinte," ha spiegato a "Digital Spy".

Amy Adams rimane indisturbata dai ruoli impegnativi. Anzi, li abbraccia, come ha sottolineato in un'intervista con il "FAZ": "E quando un ruolo mi spaventa, so che devo interpretarlo." Questa temerarietà le è valsa sei nomination agli Academy Awards come migliore attrice non protagonista o protagonista. Dopo "Junebug" sono arrivati "Doubt" (2009), "The Fighter" (2011), "The Master" (2012), "American Hustle" (2013) e "Vice" (2019). Solo quindici attrici avevano precedentemente ottenuto cinque nomination agli Academy Awards prima di compiere 40 anni, tra cui Meryl Streep e Audrey Hepburn.

Inoltre alle nomination agli Academy Awards, Adams è stata riconosciuta nove volte con una nomination ai Golden Globe e ha vinto per "American Hustle" e "Big Eyes" (2014). Nel 2017, ha ricevuto una stella ambita sulla Walk of Fame. Per diversi anni, è stata anche classificata tra le dieci attrici meglio retribuite a livello globale.

"L'illusione della perfezione è un'illusione"

Nonostante la sua lunga carriera e i suoi alti e bassi, Amy Adams è riuscita a evitare gli scandali. I suoi rapporti professionali sono caratterizzati dalla camaraderie, e la sua vita personale, rispetto agli standard di Hollywood, è relativamente poco appariscente. Ha incontrato l'attore Darren Le Gallo in una classe di recitazione nel 2001 e si sono fidanzati nel 2007. Sua figlia è nata nel 2010 e si sono sposati ufficialmente a maggio 2015.

Come la sua carriera e la sua vita familiare, il ruolo di Amy Adams come madre e moglie è caratterizzato dal suo impegno per l'autenticità, nonostante gli intoppi e i successi. In un'intervista con la rivista "Interview", ha riflettuto: "Mi permetto di essere imperfetta. L'idea di perfezione è un'illusione comunque."

