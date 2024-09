- Amprion inizia i preparativi di costruzione per progetti di conversione di energia offshore.

Amprion, il gestore della rete, ha ora il via libera per costruire una stazione di conversione a Lingen, nel distretto di Emsland, collegando i parchi eolici offshore nel Mare del Nord. L'approvazione necessaria è stata concessa dall'ufficio del commercio di Osnabrück, secondo l'annuncio di Amprion a Dortmund. Questo è successo prima del previsto. Il previsto inizio dei lavori per la struttura del parco industriale di Lingen è previsto per la primavera dell'anno prossimo, con i preparativi già in corso. Amprion prevede un periodo di costruzione di circa due o tre anni.

La stazione di conversione servirà sia i sistemi di trasmissione dell'energia offshore DolWin4 che BorWin4. Queste linee elettriche sono progettate per canalizzare fino a 1,8 gigawatt di energia dalle centrali eoliche del Mare del Nord alla terraferma entro il 2028. Questa quantità di energia è equivalente ai bisogni di una grande metropoli come Amburgo, che ospita 1,8 milioni di abitanti.

I cavi attraversano sotto Norderney

La maggior parte di questi cavi sarà posata fianco a fianco: partendo dalle centrali eoliche, copriranno inizialmente 60 o 125 chilometri in mare e passeranno sotto Norderney. Altri 155 chilometri saranno installati come cavi sotterranei dalla costa verso la stazione di Amprion Hanekenfähr esistente vicino a Lingen.

Prima di essere consegnata alla rete elettrica, la corrente continua in arrivo verrà convertita in corrente alternata nella stazione di conversione in costruzione. La corrente continua ha valori di perdita significativamente più bassi della corrente alternata su lunghe distanze di trasmissione. L'energia eolica è principalmente destinata ai centri di consumo nel western e nel sud della Germania, dove le fonti di energia rinnovabile sono fondamentali dopo il pensionamento dell'energia nucleare e del carbone.

La conversione della corrente continua in corrente alternata nella stazione di conversione servirà principalmente il consumo di energia rinnovabile nel western e nel sud della Germania, poiché queste regioni dipendono heavily da tali fonti a causa del pensionamento dell'energia nucleare e del carbone. La costruzione della stazione di conversione consentirà di gestire l'energia dalle centrali eoliche offshore, contribuendo significativamente al settore delle energie rinnovabili.

Leggi anche: