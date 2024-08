- • ampliare le lezioni di tedesco e le ore di lettura nelle scuole elementari.

Durante l'anno accademico recente, il numero di insegnanti nel Palatinato del Reno ha raggiunto un nuovo record di circa 44.000. Sono stati assunti circa 1.660 nuovi insegnanti, come annunciato dal Ministro dell'Istruzione Stefanie Hubig (SPD) durante la sua conferenza stampa a Magonza il lunedì. Si garantisce che tutti i posti di insegnamento saranno coperti da insegnanti qualificati entro la fine di quest'anno accademico 2024/25.

Attualmente, circa 548.000 studenti frequentano scuole generali e professionali nel Palatinato del Reno, con un aumento di oltre 10.000 studenti nello stato. Circa 41.250 giovani ragazzi e ragazze intraprenderanno il loro viaggio educativo.

Più tedesco e lettura nella scuola primaria

A partire da quest'anno accademico, ci saranno 60 minuti in più di lezioni di tedesco ogni settimana per la seconda elementare. Inoltre, il Ministro Hubig ha annunciato che l'insegnamento delle lingue inglese e francese verrà intensificato per le classi terza e quarta, con 2 ore di lezione alla settimana.

Come parte delle lezioni di tedesco, ci sarà una sessione di lettura obbligatoria di almeno 10 minuti al giorno nella scuola primaria. Ciò completerà le sessioni quotidiane di ortografia e aritmetica mentale, già presenti in molte scuole, secondo Hubig.

Valutazioni obbligatorie per la lettura e la matematica

Verranno introdotte valutazioni regolari nella lettura e nella matematica, comprese le prove obbligatorie, per le scuole primarie a partire da quest'anno accademico. Il numero di prove in tedesco per le classi terza e quarta passerà da dieci a otto, e in matematica da sei a quattro.

Il sistema scolastico a tempo pieno verrà esteso. Attualmente, quasi 1.300 scuole generali nel Palatinato del Reno offrono programmi a tempo pieno, facoltativi o obbligatori, secondo Hubig. Ciò rappresenta oltre l'80% di tutte le scuole della regione, per un totale di 1.626 scuole.

