- Ampliamento dell'indagine su presunte manomissioni elettorali in Sassonia

Le elezioni dello stato della Sassonia sono macchiate da presunti incidenti di manipolazione. Durante l'elaborazione delle schede elettorali per corrispondenza, sono state scoperte schede elettorali manomesse in diversi collegi, come riferito dalla polizia. Misteriosi individui avevano nascosto la prima marca e avevano invece appoggiato il partito di estrema destra minuscolo, Freie Sachsen. L'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato sta ora gestendo l'indagine. In precedenza, il "Saxon Newspaper" aveva fatto luce sulla questione.

Sono emerse circa 130 schede elettorali manomesse. La polizia ha rivelato all'alba che erano in corso indagini a causa del sospetto di frode elettorale. Secondo le informazioni attuali, circa 117 schede elettorali sono state contraffatte in diversi collegi di Dresda. Inoltre, 14 schede elettorali false sono state segnalate alle autorità da due collegi elettorali nel distretto di Radeberg, situato nella parte sud-ovest della Sassonia.

Il comitato elettorale considera le schede elettorali non valide

In risposta alla richiesta dell'agenzia di stampa tedesca, l'autorità elettorale di Dresda ha rivelato che collegi come i distretti elettorali 36011 e 36012 a Langebrück, situati a nord di Dresda, sono stati colpiti. Nel distretto elettorale 36012, il partito Freie Sachsen ha registrato un notevole aumento, ottenendo il 10,2% ciascuno con 59 voti diretti e 60 voti di lista. In totale, il partito minuscolo ha ottenuto il 2,2% nelle elezioni statali.

A causa dell'indagine in corso e della revisione delle elezioni in corso, Markus Blocher, il supervisore elettorale di Dresda, non sta attualmente rilasciando dichiarazioni, secondo un portavoce della città. La direzione delle elezioni statali è stata informata delle anomalie il lunedì e un reclamo è stato presentato. Il comitato elettorale del distretto prenderà una decisione giovedì - riguardo alle eventuali schede elettorali non valide - e stabilirà il risultato finale dei otto collegi di Dresda.

AfD punta a "grave frode elettorale"

Il partito Freie Sachsen, come l'AfD sassone, viene classificato dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione come un'iniziativa di estrema destra. Secondo le loro dichiarazioni, sono un partito sostenuto dai neonazisti, ex funzionari dell'NPD e altri membri o sostenitori della scena.

Sul loro canale Telegram, il partito Freie Sachsen ha respinto qualsiasi coinvolgimento nella manipolazione delle schede elettorali. "Certo, è ridicolo, oltre 50.000 Sassoni avevano barrato la loro croce per noi", si legge lì.

