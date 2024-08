- Ampliamento delle recinzioni per combattere la diffusione della peste suina africana

Come parte degli sforzi per contrastare la Febbre Suina Africana, stanno-being installati oltre 24 chilometri di recinzione elettrica in Rheinhessen. Entro breve tempo, ne saranno installati altri 29, principalmente lungo il Reno tra Oppenheim e Guntersblum, secondo un comunicato dell'ufficio distrettuale di Ingelheim del distretto di Mainz-Bingen. La recinzione si estenderà anche alla strada federale B9 al confine distrettuale con Alzey-Worms.

L'obiettivo principale è impedire ai cinghiali selvatici di spostarsi tra l'Assia e la Renania-Palatinato e viceversa. Inoltre, la recinzione ha lo scopo di tenere separati gli animali della zona centrale del distretto di Mainz-Bingen da quelli della zona centrale di Alzey-Worms. Questa misura divisiva è progettata per contenere il virus all'interno di specifiche regioni e minimizzare le reinfezioni frequenti, come spiegato da Markus Wacker, direttore dell'ufficio veterinario di Mainz-Bingen.

Il finanziamento per la recinzione elettrica proviene dal Ministero dell'Ambiente della Renania-Palatinato, come per i tratti precedentemente installati. La costruzione della recinzione è iniziata a fine luglio a Oppenheim, con un obiettivo iniziale di 64 chilometri. La Febbre Suina Africana è stata segnalata per la prima volta nel distretto meridionale dell'Assia di Groß-Gerau a metà giugno. Nonostante sia letale per maiali domestici e selvatici, la malattia non rappresenta un rischio per la salute umana.

La recinzione elettrica in fase di installazione a Rheinhessen si estenderà alla strada federale B9, fungendo da barriera per impedire ai cinghiali selvatici di spostarsi tra i diversi distretti. Per contenere efficacemente la Febbre Suina Africana, l'ufficio distrettuale di Mainz-Bingen ha pianificato di installare altri 13 chilometri di recinzione elettrica intorno alla strada federale B9.

Leggi anche: