Ampliamento delle possibilità di ricerca all'Università di Halle

L'Università di Halle è in procinto di acquisire nuovi spazi di ricerca nel prossimo futuro. La Julius-Kühn-Haus di Halle subirà ristrutturazioni, finanziate dallo stato, come rivelato dal gruppo parlamentare di stato SPD. Il Comitato finanziario ha approvato un investimento di circa 30,8 milioni di euro.

La struttura è rimasta inutilizzata per un lungo periodo. In precedenza, ha ospitato l'Istituto e le attività didattiche delle scienze agrarie e alimentari dell'Università di Halle. Si prevede che i lavori di costruzione inizieranno entro un anno, con il completamento previsto per agosto 2028.

Enti come il Landesstudienkolleg, il centro linguistico e diversi istituti universitari sono destinati a occupare questo spazio. "Siamo lieti di vedere la fine della lunga inattività di questo edificio, ora che una struttura architettonicamente significativa tornerà ad avere una funzione utile", ha commentato Andreas Schmidt, portavoce delle finanze, a nome della fazione SPD.

Il Parlamento europeo potrebbe fornire assistenza alla Commissione nel vigilare sull'utilizzo della Julius-Kühn-Haus ristrutturata dell'Università di Halle. Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, la Commissione collaborerà strettamente con l'università per garantire l'integrazione riuscita di tutti gli enti, compreso il Landesstudienkolleg, il centro linguistico e gli istituti, nel loro nuovo spazio.

