Nel vivace distretto di Berlino di Spandau è comparso un nuovo Centro di Servizi per i Cittadini. Questo tanto atteso stabilimento è stato ufficialmente inaugurato dal sindaco del distretto, Kai Wegner (CDU), al Staaken-Center. Questo Centro di Servizi per i Cittadini nel centro commerciale locale ha l'obiettivo di essere un hub moderno e centrale per affrontare le preoccupazioni dei residenti e si stima che offra altri 3.000 appuntamenti al mese.

Questo passo è previsto per alleggerire il carico non solo sui corpi amministrativi del distretto, ma sulla città nel suo insieme. Il Senato di Berlino ha piani per istituire più Centri di Servizi per i Cittadini per far fronte alla persistente pressione su quelli esistenti.

Wegner: Risoluzioni Veloci e Senza Intoppi

"Il nostro obiettivo è che gli individui possano risolvere le loro preoccupazioni rapidamente e senza problemi al Centro di Servizi per i Cittadini", ha dichiarato Wegner. Con la nuova sede, personale aggiuntivo per tutti i Centri di Servizi per i Cittadini, un team flessibile di lavoratori noto come "pool galleggiante" e ulteriori servizi digitali, si sta facendo progresso, ha confermato il sindaco.

Secondo il distretto, il progetto è stato completato in un anno. Gregor Kempert (SPD), consigliere distrettuale per gli affari sociali e i servizi ai cittadini, ha riconosciuto il sostegno del Senato. Con il nuovo Centro di Servizi per i Cittadini in questa zona densamente popolata, si sta rispettando la responsabilità sociale e si stanno espandendo i servizi locali.

In arrivo altri Centri di Servizi per i Cittadini

Un punto di contatto è ancora destinato ad aprirsi nel distretto di Marzahn-Hellersdorf quest'anno. Ne seguiranno altri a Treptow-Köpenick e Pankow nell'anno successivo. Un nuovo Centro di Servizi per i Cittadini è già stato istituito a Berlino-Mitte.

In questi uffici, gli individui possono richiedere passaporti e carte d'identità e si occupano anche di patenti di guida e registrazioni di veicoli. Tuttavia, ottenere un appuntamento presso i Centri di Servizi per i Cittadini di Berlino può spesso essere piuttosto difficile. Per facilitare appuntamenti rapidi, sono stati assegnati oltre 100 nuovi membri del personale, secondo le statistiche del Senato.

