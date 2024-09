- Ampio affetto per il tuo giorno speciale.

Il 31 agosto, la star di "Pretty Woman", Richard Gere, ha festeggiato il suo 75° compleanno. Sua moglie Alejandra (41) ha segnato l'occasione sul suo Instagram con un messaggio tardivo ma sentito.

"Buon compleanno al mio unico e solo", ha iniziato Alejandra, madre dei suoi due figli più giovani. "Dopo undici anni meravigliosi, sembra ancora il nostro primo incontro", ha scritto, accompagnando le parole con un'immagine seducente della coppia sul red carpet - lei in un vestito nero luccicante e lui in smoking.

"Il viaggio che abbiamo intrapreso, la famiglia meravigliosa che abbiamo creato e i momenti che abbiamo condiviso superano qualsiasi sogno che avrei mai potuto avere. Tu migliori la mia vita in ogni modo e sono così fortunata ad averti al mio fianco", ha espresso Alejandra, traboccante d'affetto. Ha concluso il suo post augurando "molti altri anni di amore, risate e gioia insieme. Con tutto il mio amore, Ale."

La festa si è svolta a Venezia

Durante il weekend, Gere ha partecipato alla cena di gala amfAR e alla première de "The Tender Bar" con sua moglie, il figlio maggiore Homer (24, dal precedente matrimonio con l'attrice Carey Lowell) e i suoi due figli più giovani, Alexander (5) e un treenne il cui nome non è stato reso noto. Alejandra, attivista per le cause politiche, ha sposato Gere nel 2018 e è anche madre di un figlio da un'altra relazione.

"Il loro matrimonio di undici anni continua ad essere pieno d'amore e gioia, come dimostrato dal messaggio di compleanno sentito di Alejandra."

"Despite being married for only a few years less than the age difference, the connection between Richard Gere and his wife Alejandra remains strong, as seen in their celebration in Venice."

