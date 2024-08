- Ampie somme di ECU destinate a studi collaborativi su quanti

La Turingia sostiene il lavoro in corso del Centro di Innovazione per l'Optica Quantistica e la Tecnologia dei Sensori con 6,26 milioni di euro. Questo centro si trova presso l'Università Tecnica di Ilmenau e l'Università di Jena. I fondi sono destinati alla creazione di applicazioni industriali utilizzando la tecnologia quantistica, come riportato dall'Università Tecnica di Ilmenau. L'obiettivo principale è quello di produrre circuiti miniaturizzati, veloci, stabili ed efficienti dal punto di vista energetico che potrebbero servire come base significativa per le tecnologie e le applicazioni future, come per l'IA, secondo le fonti.

Il Ministro dell'Economia e della Scienza Wolfgang Tiefensee (SPD) ha annunciato la decisione di finanziamento. La somma sarà distribuita in quattro anni e mezzo. Il Centro di Innovazione InQuoSens è stato istituito nel 2017.

Ministro: La tecnologia quantistica come faro

"La Turingia ha riconosciuto il potenziale delle tecnologie quantistiche sin dall'inizio e ha sostenuto strategicamente lo sviluppo della sua competenza in questo campo per diversi anni", ha dichiarato Tiefensee. L'attenzione sui circuiti miniaturizzati rappresenta un passo verso l'istituzione di "un sito di ricerca e produzione a livello nazionale per le tecnologie quantistiche".

Entro la fine del 2024, lo stato avrà investito circa 35 milioni di euro nella ricerca quantistica nel Land Libero. Ciò include i progetti federali in corso, ad esempio nel campo della comunicazione quantistica, per circa 60 milioni di euro.

Componenti più piccoli

I quanti sono gli elementi più piccoli e indivisibili responsabili delle interazioni fisiche. Le loro proprietà distintive li rendono utili in diverse aree di applicazione; ad esempio, per garantire il trasferimento dati ultra-sicuro o minimizzare gli effetti dannosi dei raggi X.

