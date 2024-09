- Ampia partecipazione alle elezioni della Sassonia

Si attende una grande folla per il voto nello stato della Sassonia. Alle 12, il 25,8% degli elettori aveva già votato, secondo l'Ufficio Statistico di Kamenz. Nel 2019, questo numero era leggermente più alto, al 26,2%.

I primi numeri non includono ancora i voti per corrispondenza. Si prevede che il 24,6% degli elettori voterà da casa questa volta, un aumento costante dal 16,9% del 2019. Secondo l'Ufficio Elettorale, i seggi hanno funzionato senza intoppi al mattino, senza problemi segnalati.

A Dresda, il 57,5% degli elettori aveva votato alle 12, rispetto al 53,3% del 2014. Lipsia ha registrato una partecipazione del 52,5% alla stessa ora, con un aumento significativo dal 40,8% del 2019. I voti per corrispondenza sono stati inclusi nel conteggio per entrambe le città. Chemnitz ha segnalato una partecipazione mattutina del 33%, con solo elettori domenicali inclusi. La città ha sottolineato che la loro partecipazione preliminare era simile al 32% delle ultime elezioni statali del 2019.

L'Ufficio Statistico ha menzionato che altri metodi di voto oltre a quello in persona, come i voti per corrispondenza, non sono ancora stati inclusi nei primi numeri di voto. Nonostante l'aumento del voto per corrispondenza, altri metodi tradizionali sono ancora popolari, come dimostrano i elevati numeri di partecipazione nelle città come Dresda e Lipsia.

Leggi anche: