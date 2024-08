- Ampia operazione di polizia nel Mar Baltico

Dopo aver ricevuto un suggerimento, si è svolta un'operazione di polizia significativa sul Mar Baltico e nella città dello Schleswig-Holstein di Grömitz. La polizia di Rostock ha riferito al mattino che si sospettava la presenza di un dispositivo esplosivo su una barca a vela sul Mar Baltico, in viaggio da Kühlungsborn alla Baia di Lubecca. La polizia ha fermato la barca per un'ispezione. Tuttavia, il suggerimento non è stato confermato.

I proprietari della barca hanno collaborato, secondo il portavoce della polizia. Dopo l'ispezione, le autorità hanno rapidamente escluso qualsiasi pericolo. In precedenza, il "Lübecker Nachrichten" aveva riferito questo.

Sono state dispiegate forze speciali

Come precauzione, la polizia ha intrapreso tutte le misure necessarie sul mare e sulla terraferma, poiché non si poteva inizialmente escludere una situazione di pericolo. Sono state coinvolte anche forze speciali, ha detto il portavoce della polizia. Gli agenti di polizia erano presenti anche nel porto delle barche di Grömitz. Sono stati coinvolti unità dell'Ufficio di Polizia del Mare dello Stato e dell'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, nonché della Polizia Federale e della Polizia dello Stato di Schleswig-Holstein nell'operazione.

Le forze speciali sono state chiamate ad aiutare la polizia a causa dell'incertezza iniziale sulla situazione. Nonostante l'ampia operazione di polizia, il suggerimento sull'apparecchio esplosivo si è rivelato infondato.

Leggi anche: