- Ampi compiti per gli agenti di polizia motociclistici nella Lüneburg Heide

A cavallo, sempre rispettosi: La polizia della Bassa Sassonia protegge la natura e la fauna selvatica nella brughiera e lungo l'Elba per tutta l'estate. In perfetto sincronismo con la fioritura, i poliziotti a cavallo sorvegliano gli eventi nella Brughiera di Lüneburg. "Sopra Wilsede, ci sono tantissime persone durante i fine settimana", afferma Martin Koopmann, capo dell'unità a cavallo di Hannover. Il 59enne lavora con questi animali da 39 anni e il suo cavallo si chiama Pirol.

Dal mese di agosto alla fine di settembre, gli ufficiali attraversano la riserva naturale. Sorvegliano i territori forestali, paludosi e brughieri, assicurandosi il rispetto delle norme del traffico. Si accertano anche che i'escursionisti seguano i sentieri segnalati e tengano i loro cani al guinzaglio. Secondo Koopmann, quest'anno c'è un aumento significativo degli utenti di e-bike: "Più persone ci sono, più dobbiamo essere attenti".

Il rischio di incendi boschivi impone il divieto di fumare e fare barbecue all'interno della riserva naturale, una regola che gli ufficiali applicano scrupolosamente. Esaminano anche i carri e i cavalli in transito attraverso il Parco Naturale della Brughiera del Sud. Inoltre, i poliziotti a cavallo servono come punti di contatto per i turisti che si recano alla fioritura della brughiera in grandi numeri.

Di solito, i cavalieri vengono sostituiti dopo circa quattro settimane dai colleghi della capitale dello stato. Quest'anno, solo ufficiali donne sono in servizio a Bleckede nella pianura alluvionale dell'Elba. Proteggono la natura e i suoi ospiti dal mese di maggio alla fine di agosto.

Durante i mesi estivi, gli ufficiali della polizia della Bassa Sassonia a cavallo sorvegliano la fioritura nella Brughiera di Lüneburg. In questo periodo, applicano rigorosamente il divieto di fumare e fare barbecue per prevenire gli incendi boschivi.

Leggi anche: