- Ampi bilanci destinati a un'ampliamento diurno globale

Il paese è determinato ad aumentare l'assistenza ai comuni nell'ampliare i programmi dopo-scuola nelle scuole elementari. A partire da quest'anno, una consistente somma di milioni di euro verrà distribuita annualmente per i prossimi sei anni per far fronte all'accumulo di richieste di espansione. Ciò è evidente in una lettera della leadership della coalizione di governo alle associazioni municipali dello stato.

I sindacati prevedono disordini

Nel 2022, sia le autorità federali che statali hanno approvato un diritto legale ai programmi dopo-scuola nelle scuole primarie, che viene implementato gradualmente. Entro l'anno scolastico 2026/2027, ciò sarà applicabile ai primi anni, e entro il 2029/2030 a tutte le classi.

Il sindacato Verdi chiede allo stato di stabilire rigorosi standard di qualità per i programmi dopo-scuola. Con l'inizio del diritto legale, c'è il rischio di completo disordine nel Baden-Württemberg, ha espresso preoccupazione il sindacato. "Ora abbiamo bisogno di chiare e vincolanti linee guida per gli standard minimi nelle offerte educative supplementari", ha dichiarato Hanna Binder, vicecapo della sezione statale di Verdi.

In assenza di questi, l'istruzione nel sud-ovest dipenderà da fattori politici e finanziari imprevedibili nel rispettivo comune, ha avvertito Binder.

L'Associazione per l'Istruzione e l'Educazione (VBE) ha anche fatto pressioni per la definizione di standard di qualità per l'intera giornata. "Un'implementazione completa entro il 2026, nonostante il rafforzamento finanziario in discussione, sembra improbabile".

Fondi per le strutture sanitarie anche

Nella riunione del comitato di bilancio, i Verdi e la CDU hanno concordato di sovvenzionare gli ospedali con fondi statali di 150 milioni di euro quest'anno. I fondi sono destinati alla digitalizzazione e agli investimenti. Questo sostegno verrà rivalutato nel 2025.

Per l'alloggio e l'integrazione dei rifugiati, lo stato intende trasferire integralmente i fondi federali di 230 milioni di euro ai comuni nel 2024, e solo la metà nel 2025 e nel 2026.

I piani per il doppio bilancio devono essere finalizzati dal comitato di bilancio venerdì. Il Presidente del Consiglio Winfried Kretschmann (Verdi) ha elogiato l'accordo dei partner di coalizione e ha parlato di "tough" negoziazioni. "Siamo arrivati al limite", ha detto. "Abbiamo già spremuto ogni limone che potevamo trovare".

Le associazioni municipali dello stato hanno apprezzato il finanziamento della coalizione di governo, in quanto li aiuterà significativamente nell'implementazione dei nuovi programmi dopo-scuola. Tuttavia, il comune del Baden-Württemberg ha bisogno di chiare linee guida e standard di qualità minimi per garantire il successo di questi programmi.

Leggi anche: