- Ampel vuole calmare la disputa sul bilancio

La coalizione del semaforo sembra unirsi nella nuova disputa sul bilancio federale. Il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ha mostrato disponibilità a discutere in un'intervista e ha consigliato un dibattito fattuale. Il leader della SPD Lars Klingbeil ha detto che il governo federale deve ora chiarire tranquillamente da dove potrebbero provenire i cinque miliardi mancanti. La sua aspettativa è che il governo federale faccia il suo lavoro "e poi non dobbiamo sempre mettere in scena questo ballo pubblico".

La disputa di bilancio della coalizione del semaforo è ripresa negli ultimi giorni. Lo sfondo sono tre progetti che avrebbero dovuto ridurre il divario di finanziamento del bilancio per l'anno successivo di un totale di otto miliardi di euro. Lindner aveva commissionato pareri di esperti per valutare i piani a causa di preoccupazioni legali ed economiche. Questi hanno confermato in parte le preoccupazioni, ma hanno anche mostrato modi per attuare almeno due dei tre provvedimenti.

Lindner vuole aumentare il capitale della ferrovia tedesca

Lindner ha spiegato che è perfettamente concepibile per lui convertire i sussidi pianificati di 3,6 miliardi di euro per la Ferrovia tedesca in capitale o prestiti. Questo progetto è legalmente fattibile secondo i pareri degli esperti - sebbene un prestito all'indebitata corporation federale non sia considerato economicamente sensato dal consiglio scientifico del Ministero delle Finanze. Ciò ridurrebbe il divario di finanziamento del bilancio a circa cinque miliardi di euro, ha detto Lindner alla Società editoriale di Berlino.

Il leader dell'FDP non vuole perseguire l'idea della Cancelleria di utilizzare i fondi inutilizzati del freno dei prezzi del gas dell'istituto di promozione KfW in altra parte del bilancio per 4,9 miliardi di euro. Entrambi i pareri degli esperti avevano valutato questo come potenzialmente illegale.

Disaccordo sulla iniezione finanziaria per l'autostrada

Riguardo al terzo progetto, i prestiti per l'autostrada, Lindner ha detto che dipende dalla progettazione. "Con l'Autobahn GmbH, dovrebbe essere creato un modello completamente nuovo, poiché non ha entrate per il rimborso. C'è scetticismo qui." Il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD) aveva spiegato martedì che un rafforzamento della ferrovia e della società autostradale è ancora possibile dopo i pareri degli esperti.

Fino a metà agosto, Scholz, Lindner e il Vicecancelliere Robert Habeck (Verdi) vogliono cercare di nuovo soluzioni. Le vedute sono ancora diverse, ha detto Lindner. "C'è ancora bisogno di chiarimenti e decisioni." La bozza di bilancio deve essere inviata al Bundestag la prossima settimana, che ha bisogno di molto tempo per la consultazione.

Critica dello stile di comunicazione

Habeck ha detto al gruppo mediatico Funke che si esprimerà sulla questione solo quando sarà trovata una soluzione. Allo stesso tempo, è stato detto dal suo entourage che il ministro dell'Economia era molto irritato dal procedimento del suo collega di gabinetto Lindner, che ha pubblicato un parere degli esperti unilateralmente e selettivamente invece di consultare i partner di governo sulle soluzioni.

Il leader della SPD Klingbeil ha anche criticato aspramente la comunicazione. "Avrebbe potuto essere evitato di discutere di nuovo in pubblico", ha detto. La valutazione dei pareri degli esperti avrebbe potuto avvenire in background, tranquillamente e tranquillamente. "Questo è un'azione di governo che non dovrebbe essere un dramma nella società, ma dovrebbe avvenire."

L'Unione dell'opposizione si è risentita di Scholz e ha consigliato all'FDP di lasciare la coalizione del semaforo. Scholz aveva lamentato su "Zeit Online" che il verdetto chiaramente legale dell'opinione legale era stato "temporaneamente fondamentalmente frainteso". Non ha menzionato Lindner - ma per l'Unione è chiaro comunque: "Un cancelliere federale che nega pubblicamente le competenze del suo ministro delle Finanze e lo tratta come un ragazzo di scuola è un caso unico." Il portavoce della politica di bilancio dell'Unione Christian Haase ha detto alla "Rheinische Post" che l'incidente sottolinea le divisioni della coalizione.

Leggi anche: