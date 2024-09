Ampel sta ritardando l'attuazione del nuovo contributo pensionistico differito.

In mezzo ai loro sforzi per affrontare la carenza di manodopera, l'amministrazione ha acconsentito a un premio per il rinvio della pensione. Purtroppo, il lancio di questo incentivo è stato ritardato.

Stando a una bozza della cancelleria del Ministro del Lavoro Hubertus Heil, il premio per il rinvio della pensione, proposto dalla coalizione del semaforo, inizierà ora il 1 gennaio 2028, un anno dopo la data iniziale. Questo ritardo è attribuito alle "spese IT sostanziali" necessarie per l'attuazione. Tuttavia, i periodi di lavoro a partire dal 1 gennaio 2025 potrebbero ancora qualificarsi per questo premio per il rinvio della pensione.

Questo bonus è esente da tasse e viene calcolato in base alla pensione rinviata e ai risparmi sulle contribuzioni all'assicurazione sanitaria per il fondo pensione durante il periodo di lavoro aggiuntivo. Secondo i calcoli dell'organizzazione sociale VdK, un individuo che raggiunge un diritto alla pensione di circa 1.600 euro lordi all'età pensionabile tipica e continua a lavorare per un altro anno alla media salariale, potrebbe ricevere un premio esente da tasse approssimativo di circa 22.000 euro.

In alternativa, c'è l'opportunità di migliorare leggermente la pensione mensile fino alla fine della vita lavorando di più. Un prolungamento di un anno dell'età pensionabile aumenta la pensione del 6% e viene ulteriormente aumentata grazie ai contributi continui al fondo pensione.

Le tattiche aggiuntive della coalizione

In sintesi, l'amministrazione ha introdotto quattro strategie per rinforzare gli incentivi per il lavoro oltre l'età pensionabile attraverso il disegno di legge. Queste metodologie sono state concordate come parte dell'iniziativa per la crescita, adottata dalla cancelleria il 17 luglio. Il governo si aspetta che queste 49 misure in vari settori stimolino l'economia e promuovano la crescita economica.

Oltre al premio per il rinvio della pensione, c'è anche una proposta per un aumento salariale, in sostanza, per i dipendenti che decidono di continuare a lavorare oltre l'età pensionabile. Ai datori di lavoro sarà consentito pagare i loro contributi all'assicurazione contro la disoccupazione e alla pensione direttamente ai dipendenti in pensione. Ciò potrebbe tradursi in un aumento della retribuzione lorda del 10,6% già dal 1° luglio 2025.

Inoltre, per i vedovi/i, i lavori diventeranno più allettanti. La soglia di reddito mensile fino alla quale la pensione per il coniuge superstite è esente da riduzione verrà aumentata. Inoltre, il divieto di lavoro precedente per i dipendenti anziani verrà allentato per consentire l'esecuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato senza motivo con il precedente datore di lavoro.

