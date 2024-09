Ampel rifiuta di confermare l'interruzione delle forniture di armi ad Israele.

Germania è un importante fornitore di armi, inclusi quelli per Israele. Un'indagine della coalizione BSW nel parlamento tedesco suggerisce che Berlino sta inviando meno armi a Israele quest'anno rispetto al passato. Tuttavia, non c'è un embargo sulle esportazioni di armi in vigore e il governo sta esaminando la questione più da vicino, come ha dichiarato il Ministro dell'Economia Habeck.

In contrasto con alcuni resoconti dei media, il governo tedesco ha negato di aver imposto un divieto di esportazione di armi verso Israele. Un portavoce del ministero dell'economia ha dichiarato: "Non c'è divieto di esportazione di armi verso Israele e non ci sarà". Un altro portavoce del governo ha confermato: "Non c'è embargo tedesco sulle esportazioni di armi verso Israele".

In risposta a una richiesta della coalizione BSW nel parlamento tedesco, il governo tedesco ha annunciato una significativa riduzione delle esportazioni di armi militari verso Israele quest'anno. Secondo fonti, il processo di approvazione per le esportazioni di armi verso Israele è stato sospeso a causa di pressioni legali e politiche.

Il portavoce del ministero dell'economia ha spiegato: "Il governo federale prende decisioni su base caso per caso, tenendo conto della situazione specifica, delle considerazioni di politica estera e di sicurezza e rispettando le linee guida legali e politiche. Il governo federale tiene conto dell'osservanza del diritto umanitario internazionale nella valutazione caso per caso. Fattori come gli attacchi di Hamas e Hezbollah contro Israele, nonché la situazione a Gaza, vengono tutti presi in considerazione".

Habeck: Approvazione per armi difensive

Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha dichiarato durante un dialogo cittadino della "Neue Osnabrücker Zeitung" che si dovrebbe fare una distinzione e procedere a un esame più approfondito. I sistemi d'arma essenziali per la difesa di Israele, come i sistemi di difesa marittima e aerea, dovrebbero essere approvati prontamente. I sistemi sospettati di essere utilizzati nella Striscia di Gaza, dove c'è il rischio che il diritto umanitario internazionale possa essere ignorato, dovrebbero essere trattati in modo diverso.

La Ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock aveva precedentemente dichiarato nel podcast "Lage der Nation" dell'11 settembre che la Germania aveva sostenuto gli sforzi di autodifesa di Israele dopo il 7 ottobre. Tuttavia, la Germania non può sostenere azioni che violano il diritto umanitario internazionale. "Di conseguenza, non ci sono state esportazioni di armi dopo il 7 ottobre che avrebbero potuto essere utilizzate a Gaza e violare il diritto umanitario internazionale", ha spiegato Baerbock. Secondo lei, le esportazioni di armi della Germania verso Israele includono beni che consentono a Israele di intercettare droni e razzi dall'Iran. "Tuttavia, i sistemi di difesa aerea non possono distruggere gli ospedali a Gaza", ha aggiunto Baerbock.

La Germania ha autorizzato le esportazioni di armi verso Israele del valore di 326,5 milioni di euro nel 2023, comprese l'attrezzatura militare e le armi da guerra. Si tratta di un aumento di dieci volte rispetto al 2022, come indicato dai dati del ministero dell'economia, che gestisce le autorizzazioni delle licenze. I livelli di approvazione sono

