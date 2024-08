Ampel propone di ridurre l'aiuto finanziario alla popolazione rifugiata di Dublino.

La coalizione semaforo sta valutando consistenti riduzioni dei benefici per i richiedenti asilo registrati in altri paesi UE. Per incoraggiare i cosiddetti "rifugiati di Dublino" a partire, riceveranno solo assistenza non monetaria essenziale invece che denaro.

Come riportato da un quotidiano, la coalizione semaforo sta valutando di estendere l'ambito di queste restrizioni dei benefici a specifiche sezioni di rifugiati. Il pacchetto per i rifugiati in discussione tra il ministero dell'Interno controllato dall'SPD, il ministero dell'Economia Verde e il ministero della Giustizia guidato dall'FDP include severe limitazioni dei benefici per i "rifugiati di Dublino", secondo il quotidiano "Bild". coloro che sono entrati e sono stati registrati attraverso un altro stato UE ne saranno colpiti.

Secondo i piani proposti, queste persone non riceveranno benefici in contanti o una carta prepagata, ma solo l'assistenza non monetaria necessaria come alloggio, cibo e prodotti igienici (principio pane-patata-sapone), come continua il quotidiano. Il governo sta anche valutando di abbassare la soglia per l'interesse alla deportazione estrema e di adottare misure contro l'estremismo violento islamico e di stringere le leggi sulle armi con un focus sui coltelli.

I Verdi criticano Faeser

I legislatori verdi dell'Interno chiedono un cambio di focus verso la sicurezza interna dopo l'attacco islamista di Solingen. Criticano la ministra dell'Interno federale Nancy Faeser del partito della coalizione SPD. "Si insegue una classica politica della sicurezza, ora in gran parte superata, che si impantana in troppe discussioni simboliche", scrivono il vicepresidente del parlamento Konstantin von Notz e il capo della deputazione Irene Mihalic in un documento di posizione.

In generale, criticano i ministri dell'Interno a livello federale e statale per non aver preso misure sufficienti per migliorare la cooperazione tra le diverse autorità. "Questa mancanza di azione porta a strutture inefficaci e talvolta pericolose", argomentano. Tutti i ministri dell'Interno sono nominati dall'Unione o dall'SPD. In particolare, Notz e Mihalic chiedono più personale e poteri maggiori per le autorità di sicurezza - compresi gli investigazioni sotto copertura nelle reti sociali e una migliore comunicazione tra polizia e servizi segreti. Proposto che i governi federali e statali indaghino perché la deportazione costante di individui pericolosi non tedeschi non si verifica. Per finanziarlo, suggeriscono di definire la sicurezza interna come una responsabilità collettiva nella Costituzione, il che significherebbe che i governi federali e statali condividerebbero la responsabilità.

In risposta alle proposte di riduzione dei benefici, alcune organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazioni sull'impatto potenziale sui richiedenti asilo, sostenendo che tali misure potrebbero violare i loro diritti umani. Inoltre, i richiedenti asilo considerati "rifugiati di Dublino" che sono entrati attraverso un altro stato UE potrebbero trovare difficile soddisfare i loro bisogni di base senza assistenza monetaria, poiché riceveranno solo l'aiuto non monetario necessario.

