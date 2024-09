Ampel intende ampliare la portata del proprio piano di previdenza per i dipendenti.

La vita da pensionato non è sempre un letto di rose con solo la pensione statale. Le pensioni aziendali possono contribuire, ma solo circa la metà dei lavoratori ne beneficia attualmente. La coalizione a semaforo vuole incentivare una maggiore partecipazione, in particolare nelle piccole imprese, introducendo nuovi incentivi.

Il governo tedesco ha proposto di espandere i piani pensionistici aziendali. La cancelliera ha approvato un progetto di legge del Ministero del Lavoro e delle Finanze. L'obiettivo è convincere le aziende a rendere le pensioni aziendali una parte più significativa della pianificazione della pensione. L'obiettivo è renderlo uno standard, anche nelle piccole imprese, come sottolineato dal Ministro del Lavoro Hubertus Heil.

Attualmente, più della metà (54%) di tutti i lavoratori assicurati socialmente in Germania beneficiano delle pensioni aziendali. Il Ministero del Lavoro sottolinea che ci sono deficit nelle piccole imprese, spesso non interessate dagli accordi collettivi, e tra i lavoratori a basso reddito che devono essere risolti.

In futuro, le piccole imprese potranno offrire questo beneficio ai loro dipendenti. Secondo il documento della cancelliera, "Il sostegno alle pensioni aziendali per i lavoratori a basso reddito verrà migliorato in materia fiscale". Ciò significa che le aziende avranno maggiore certezza nell'offrire pensioni aziendali. In particolare, il limite di reddito per il sostegno verrà aumentato a 2.718 euro al mese. Inoltre, i dipendenti non perderanno il sostegno a causa degli aumenti salariali.

Il portavoce del governo Wolfgang Büchner ha detto che i fondi pensionistici avranno maggiore libertà per ottenere rendimenti migliori sui mercati finanziari e, di conseguenza, pensioni aziendali più elevate. Tuttavia, lo stato prevede una perdita fiscale annuale di 155 milioni di euro a lungo termine a causa dei miglioramenti fiscali.

L'associazione assicurativa GDV ha accolto con favore il miglioramento del sostegno per i lavoratori a basso reddito. Ora, la politica dovrebbe concentrarsi sulla riforma del sostegno ai piani pensionistici privati. Il portavoce Büchner ha detto che non c'è una data stabilita per questo, "Le discussioni sono in corso". Il sindacato IG Metall ha concordato che la legge potrebbe beneficiare i ceti a basso reddito. Tuttavia, la regola che consente ai soggetti assicurati under 50 di tutelarsi contro possibili tagli alla pensione con pagamenti extra è dannosa. La coalizione a semaforo (SPD, Verdi e FDP) vuole abolire questa regola per le future generazioni, consentendola solo per gli anziani.

Le aziende possono contribuire in modo significativo a migliorare la pianificazione della pensione per i loro dipendenti offrendo piani pensionistici aziendali più robusti. Questo è particolarmente importante per le piccole imprese, poiché il governo tedesco mira a incentivare una maggiore partecipazione attraverso incentivi e agevolazioni fiscali migliorati.

Leggi anche: