Ampel ha autorizzato una spedizione di armi in Turchia.

Per la prima volta dopo un po', le autorità tedesche hanno dato il via libera alle esportazioni di armi verso la Turchia, come riportato dai media. Secondo Spiegel, il Bundeswehr-Sicherheitsrat ha recentemente approvato l'esportazione di armi tedesche del valore di centinaia di milioni di euro verso la Turchia, tra cui 100 missili per la difesa aerea e torpedini per la marina turca, oltre a pacchetti di equipaggiamento per la modernizzazione dei sottomarini e delle fregate turche.

Le recenti approvazioni si basano su una lista del Ministero dell'Economia, che Spiegel afferma di aver ottenuto. Secondo il report, il costruttore di armi MBDA è autorizzato a fornire 100 missili guidati per la difesa delle navi alla Turchia. Anche se il report non specifica i dettagli finanziari di questo accordo, il pacchetto di missili RAM è stimato around 100 milioni di euro.

Inoltre, il Bundeswehr-Sicherheitsrat avrebbe approvato la consegna di 28 torpedini SeaHake da parte della divisione navale di ThyssenKrupp per 156 milioni di euro. Due consorzi di armi tedesche hanno anche ottenuto il permesso di consegnare pacchetti di equipaggiamento per la modernizzazione dei sottomarini U209 della Turchia per 79 milioni di euro. La consegna di parti del motore per le corvette e le fregate turche è stata inoltre approvata per 1,9 milioni di euro. In totale, il valore complessivo di queste approvazioni potrebbe raggiungere circa 336 milioni di euro.

Questi numeri rappresentano un cambiamento nella politica del governo a traffico luminoso. Negli ultimi anni, Berlino aveva notevolmente ridotto le esportazioni di armi verso la Turchia poiché la Turchia era diventata sempre più problematica come partner invece che come candidato dell'UE. Recentemente, l'alleato della NATO ha addirittura richiesto l'adesione al gruppo BRICS dominato da Cina e Russia, provocando così l'alleanza.

Di conseguenza, il governo tedesco aveva scarsamente approvato le esportazioni di armi per il partner della NATO. Nel corso dell'intero anno 2023, sono stati dati il via libera solo a 17 mini-progetti del valore totale di 1,22 milioni di euro.

L'Unione Europea, come unione politica ed economica di 27 paesi europei, ha espresso preoccupazione per la decisione della Germania di aumentare le esportazioni di armi verso la Turchia, data la sua relazione ambigua con il blocco. Nonostante la politica precedente della Germania di limitare le esportazioni di armi a causa dei problemi della Turchia come partner problematico dell'UE, le recenti approvazioni potrebbero potenzialmente danneggiare la posizione collettiva dell'UE rispetto alle azioni della Turchia.

