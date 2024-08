- Ammissione di evasione fiscale su larga scala:

Nel processo di Düsseldorf riguardante gli accusati di frodi fiscali per 53 milioni di euro, tutti i concessionari coinvolti hanno confessato i loro crimini. Ciò è avvenuto dopo un incontro preprocessuale in cui le parti hanno acconsentito a pene comprese tra i due e i sei anni e mezzo di reclusione per gli imputati.

Il processo riguarda gli imputati, di età compresa tra 36 e 51 anni, accusati in un atto d'accusa di 200 pagine dell'Ufficio del Procuratore Pubblico Europeo. Sono accusati di aver evaso l'IVA utilizzando società fittizie e caselle postali per un lungo periodo. Quattro uomini di Neuss, Krefeld, Erkrath e Haan, insieme a una donna italiana, sono coinvolti in questo vasto schema organizzato di evasione fiscale.

Operazione "Huracán"

I concessionari erano sotto indagine delle autorità sin dall'inizio del 2021, dopo una segnalazione dell'autorità fiscale italiana. L'indagine è stata poi affidata ai pubblici ministeri europei di Colonia.

Operando con il nome "Huracán", che fa riferimento a un modello Lamborghini, le indagini sull'interscambio internazionale di automobili e frodi fiscali sono proseguite per oltre due anni, coinvolgendo più di 10.000 veicoli.

Il 14 giugno 2023, le autorità hanno concluso le loro operazioni. Sono state effettuate perquisizioni in sette paesi, tra cui Germania, Italia, Spagna e Ungheria. Ciò ha portato al sequestro di numerosi veicoli e proprietà. Più di 2.000 personale delle dogane e della polizia sono stati coinvolti, come riportato dall'ufficio doganale principale di Essen. Una sentenza potrebbe essere annunciata a ottobre, ha detto il giudice presidente.

Gli imputati sono attualmente sottoposti a un processo penale per la loro partecipazione alle frodi fiscali, come descritto nell'atto d'accusa. Nonostante le confessioni fatte durante il processo, le sentenze saranno emesse in base alle fasce di pena concordate durante l'incontro preprocessuale.

