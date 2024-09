- Ammirato universalmente per le sue opere cinematografiche.

Daniel Craig, ex-007 attore 56enne, ha incantato il pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia. Insieme alla moglie Rachel Weisz, 54 anni, ha partecipato all'evento per il debutto del suo ultimo film, "Queer". Il film è stato un vero spettacolo.

Craig è apparso a suo agio in un completo beige, camicia sbottonata, occhiali da sole e capelli scompigliati. La camicia semi-aperta e i capelli sciolti hanno contribuito a un look rilassato, mentre Rachel ha optato per un look glamorous. Ha sfilato sul red carpet in un lungo abito di seta azzurra, adornato con un collier di diamanti e riccioli sciolti, attirando l'attenzione di molti.

Come riportato dalla rivista di spettacolo "Variety", Craig ha offerto una performance eccezionale in "Queer". Nel ruolo di William Lee, un americano espatriato a Città del Messico negli anni '50, che intraprende una relazione con un compagno più giovane, Craig ha dimostrato la sua versatilità come attore.

Applausi scroscianti per Daniel Craig

Le intense scene d'amore del film hanno scatenato un'ovazione in piedi di circa 9 minuti durante la sua prima al Lido il 3 settembre. Adattato dall'omonimo romanzo di William S. Burroughs, morto nel 1997, il film ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Craig, commosso, è stato visto inchinarsi, baciare le mani e abbracciare il regista Luca Guadagnino e il co-protagonista Drew Starkey, 30 anni. Dall'auditorium, Rachel Weisz, raggiante d'orgoglio, ha assistito alla scena, anch'essa commossa. Sposati dal 2011, hanno una figlia nata nel 2018.

Il film "Queer", con Daniel Craig, è stato elogiato per la sua esplorazione di temi queer, aggiungendo un'altra sfaccettatura al suo vasto curriculum di attore. La sua interpretazione di un americano espatriato in una relazione con un compagno più giovane negli anni '50 ha suscitato interesse e apprezzamento tra critica e pubblico.

Il successo di "Queer" ha ulteriormente consolidato il status di Daniel Craig come attore versatile, in grado di affrontare una vasta gamma di ruoli e temi, inclusi quelli che sfidano le norme narrative tradizionali.

