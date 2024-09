- Amministrazioni locali bavaresi che intendono istituire zone riservate alle armi da fuoco

I comuni bavaresi presto potranno istituire rapidamente "zone esclusive per armi" nelle aree pubbliche. Il governo della Baviera ha gettato le basi per regolamentazioni basate sulla legge federale sulle armi, consentendo alle città e alle comunità di istituire tali zone in modo autonomo, come dichiarato dal ministro della cancelleria di Stato Florian Herrmann (CSU) dopo una riunione del governo a Monaco.

Il governo federale ha recentemente approvato una revisione della legge sulle armi, offrendo maggiore flessibilità agli stati nell'istituzione di queste zone. Questa iniziativa legislativa federale prevede inoltre un divieto assoluto di portare coltelli a eventi pubblici, come le feste popolari.

Le regolamentazioni della Baviera possono essere modificate se necessario, in caso di un eventuale inasprimento della legge a livello federale, secondo un portavoce del ministero dell'Interno della Baviera.

Ad esempio, nella Baviera, la stazione centrale di Norimberga potrebbe essere una di queste zone. In precedenza sono state implementate zone temporanee esclusive per armi lì - sebbene inquadrate in un contesto legale diverso. Il Oktoberfest di Monaco ha già il suo protocollo di sicurezza, che include il divieto di portare coltelli.

"Emetteremo prontamente la regolamentazione richiesta, consentendo ai comuni della Baviera di attuare le relative regolamentazioni", ha dichiarato il ministro dell'Interno Joachim Herrmann (CSU). La polizia bavarese farà rispettare rigorosamente il divieto.

Il capo della cancelleria di Stato Herrmann ha sottolineato l'importanza della sicurezza. "La sicurezza è la ricompensa per la volontà di convivere in una società", ha detto Herrmann. Dopo eventi come l'attacco con il coltello a Solingen, la fiducia nello Stato è sotto esame.

