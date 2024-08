- Amiri desidera il ritorno della DFB: in grado di esibirsi ad alto livello

Calciatore Nadiem Amiri di FSV Mainz 05 spera in un invito per la nazionale di calcio tedesca, dopo il suo successo con un calcio di punizione nel pareggio per 1-1 contro il 1. FC Union Berlin. "È il sogno di ogni calciatore rappresentare la propria nazione, la propria nazionale. Sono sicuro di avere ciò che serve per giocare a quel livello", ha dichiarato Amiri dopo la partita di Bundesliga.

Il ritiro di Toni Kroos e Ilkay Gündogan ha lasciato uno spazio nel centrocampo della squadra della DFB. Amiri è uno dei possibili sostituti che potrebbe occupare quel posto. Chiamato a sapere se aveva avuto recenti conversazioni con ilCTT Julian Nagelsmann, Amiri ha risposto semplicemente: "No".

Amiri è stato un calciatore fondamentale per la squadra di Mainz nella sua lotta per mantenere la posizione in Bundesliga nella seconda metà della stagione precedente. "È un calciatore eccezionale", ha elogiato l'allenatore di Mainz Bo Henriksen.

Henriksen: "E allora perché no?"

I prossimi impegni internazionali di Amiri con la squadra di Nagelsmann sono il 7 settembre contro l'Ungheria e il 10 settembre nei Paesi Bassi. Se scelto, sarebbe il ritorno di Amiri nella squadra della DFB dopo una lunga assenza. Ha rappresentato la Germania in cinque partite internazionali nel 2019 e nel 2020 sotto la guida di Joachim Löw. "Ha giocato per la nazionale tedesca. E allora perché non ancora?" si è chiesto Henriksen.

Amiri ha espresso il desiderio di giocare per la nazionale tedesca, dicendo: "È il sogno di ogni calciatore rappresentare la propria nazione, la propria nazionale". Con Toni Kroos e Ilkay Gündogan potenzialmente non disponibili, Amiri potrebbe essere un'opzione valida per coprire il posto nel centrocampo della squadra della DFB.

