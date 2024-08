Ancora una volta, Pocher ricompare, sostituendo Aly. - Amira Aly esprime soddisfazione per il suo precedente soprannome "puddle"

Amira Aly è tornata sotto i riflettori! Nel suo ultimo episodio del podcast, discusses why she chose to compete as Amira Aly instead of Amira Pocher, against singer Vanessa Mai on "Schlag den Star" lo scorso fine settimana. Inoltre, rivela di non aver mai voluto portare il cognome Pocher in primo luogo.

Dopo il dramma pubblico seguito al suo divorzio dal comico Oliver Pocher, che ha sposato nel 2019, Amira ha deciso di rinunciare al suo nome precedente in TV e sui social media. "Ho presentato una domanda per cambiare nome all'ufficio anagrafe", ha spiegato al quotidiano Bild prima dello show. "Non è ancora ufficiale, solo una formalità. Ma partecipando a 'Schlag den Star' come Amira Aly, posso iniziare a riabituarmi al mio nuovo o vecchio nome".

Amira Aly: "È stato un'esperienza incredibilmente intensa"

Questo nuovo inizio è stato un successo per Amira Aly. E non solo perché ha battuto Mai e vinto 100.000 euro. "E ora, Amira Aly ha trionfato in 'Schlag den Star'. È stato un'esperienza incredibilmente intensa", ricorda nel ultimo episodio del suo podcast Podimo "Liebes Leben", che condivide con suo fratello Hima.

"Volevo entrare e vincere questo show come Amira Aly", ammette. "Sono entusiasta di portare di nuovo il mio nome. Sembra giusto così". Amira Aly sente che "Amira" è il nome perfetto per lei, che si adatta veramente alla sua personalità. Si sente anche "totalmente a suo agio" con il suo nome da quando ha partecipato allo show, e afferma di sentirsi "rinvigorita" di nuovo. Finalmente ha la sensazione di fare qualcosa senza la costante attenzione sulla sua vita personale.

Inoltre, Amira spiega che ricorda ancora la sua iniziale riluttanza a rinunciare al cognome Aly per Pocher. Aveva suggerito un nome doppio all'epoca, ma "l'altra parte non era d'accordo".

100.000 euro e una nuova casa

Quando il fratello le chiede dei 100.000 euro di premio, Amira rivela di "averne un uso preciso". Intende usarli per costruire una casa per sé e per i suoi figli a Colonia. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare a ottobre e vuole fornire aggiornamenti dal cantiere in quel momento.

"Io terrò i soldi in questo formato", aveva detto a Bild. Intende usarli per costruire una casa per sé e per i suoi due figli, oltre a pagare le varie bollette che comporta essere una madre single. Il suo ex marito aveva precedentemente fatto affermazioni pubbliche sul fatto di pagare gli alimenti, ma Amira afferma che non lo fa. Intende usare il premio per arredare le stanze dei bambini e coprire altre spese correlate. Pocher ha risposto su Instagram, tra le altre cose, "La matematica non è mai stata il suo punto forte...".

