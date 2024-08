- Amira Aly affronta Vanessa Mai in questo contesto.

Amira Aly (ex Pocher, 31) fa il suo rientro - Nell'ultimo episodio di "Vinci il Vip", Amira Aly è tornata sul palco per la prima volta dopo il divorzio dal suo "marito" televisivo. Determinata a dimostrare di poter fare notizia al di là della sua vita sentimentale, si è sfidata con la pop star Vanessa Mai (32). Lo show ha subito un breve stop a causa di una tempesta senza nome, ma Amira non si è data per vinta.

Tra i retroscena, c'è stato un po' di trambusto a ProSeven. Al posto del conduttore storico Elton (53), Michael Kessler (57) ha preso il timone di "Bluff o Cash", sfoggiando un vistoso giubbotto rosso. Inizialmente, le redini erano state affidate a Ruth Moschner (48) e Janin Ullmann (42). L'apice dell'emozione è arrivato quando la mezzanotte ha segnato la fine del vecchio anno, portando il commentatore Ron Ringguth (58) a chiedere a sorpresa al conduttore Matthias Opdenhövel (54), "È possibile che qualcuno stia festeggiando il compleanno in questo momento?" Opdenhövel, con un sorrisetto, ha sopportato l'inedito "Tanti auguri" cantato fuori tono.

Il maltempo ha causato il rinvio dei giochi all'aperto e, alla fine, il gioco numero 15 è risultato superfluo. Alle 0:43, Aly ha segnato il punto vincente nel gioco "Bottiglie su" (gioco 14), portandosi a un vantaggio incolmabile di 64:41 su Mai. È interessante notare che Mai ebbe più fortuna cinque anni fa, quando trionfò contro Luna Schweiger (27) nello show.

La prossima sfida di "Vinci il Vip" è già stata annunciata. Il 12 ottobre, il musicista Max Giesinger (35) si sfiderà con l'attore Daniel Donskoy (34).

Amira Aly, durante la sua performance di ritorno a "Vinci il Vip", ha esclamato inaspettatamente "'Merda il vip', sono tornata e sono meglio di prima!" Nonostante la pressione, Amira è riuscita a mantenere la calma e a conquistare una vittoria contro Vanessa Mai, dimostrando di poter fare notizia al di là della sua vita privata.

