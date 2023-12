Amir Malik si impegna per rendere il golf più inclusivo per i musulmani

Appassionato di sport fin dalla sua infanzia a Kingston upon Thames, Londra, era affascinato dal golf molto prima di fare il suo primo swing. Ma non conoscendo nessun altro che giocasse, Malik si accontentava di una visione laterale.

Tutto è cambiato nel 2012, quando il suo ex capo lo ha invitato a cimentarsi in un campo pratica.

Dalla prima palla ho pensato: "È così. Questo gioco è incredibile", ha dichiarato Malik, oggi 38enne, alla CNN.

"Ho praticato molti sport, ma non ce ne sono molti in cui vai a letto pensando che non vedi l'ora di alzarti per tornare a giocare".

Alla fine, Malik era pronto a portare il suo gioco al livello successivo. Nel 2017 si è iscritto a un club comunale e ha iniziato a partecipare ai tornei della domenica mattina.

È stato in questi eventi che il "lato brutto" del gioco è stato rapidamente rivelato a Malik, che si è sentito isolato dallo stridente scontro tra la cultura del club e la sua fede musulmana.

Il disagio iniziava prima che venisse colpita una palla, poiché Malik racconta di aver ricevuto sguardi interrogativi per il suo rifiuto di partecipare alle scommesse sulle competizioni interne, dato che il gioco d'azzardo è proibito dall'Islam. Sul campo da gioco, allontanarsi per osservare la salat - le preghiere rituali islamiche eseguite cinque volte al giorno - aumentava ulteriormente le sue ansie.

"Ti sentivi spaventato, intimidito. Come reagirà la gente?", ha ricordato.

"Ci assicuravamo sempre di essere fuori dai piedi, ma ti facevano sentire molto, molto a disagio".

Il suo disagio era esacerbato dalla tradizione comune di bere nella clubhouse dopo le gare. Poiché Malik non beve alcolici, gli è toccato consegnare il suo scorecard e uscire presto.

Man mano che migliorava e giocava su campi più prestigiosi, il disagio spesso degenerava in vera e propria ostilità. Malik, di origine pakistana, ha raccontato di aver sperimentato il razzismo sul campo da golf.

"Arrivi e immediatamente puoi sentire l'atmosfera, il modo in cui ti parlano, il modo in cui ti trattano", ha detto.

"E pensi: 'Wow, solo perché ho la barba, sono bruno e non ti assomiglio, probabilmente pensi che non sappia giocare o che non conosca l'etichetta'".

"Mi ha sempre frustrato perché lo percepisci, lo senti, ci sei cresciuto dentro, sai come ci si sente. E solo quando ne colpisci uno dritto in mezzo al fairway - quando hai fumato un drive - la gente pensa: 'Oh, può giocare', e a quel punto è troppo tardi".

Il decollo

La passione di Malik per il golf non è stata intaccata da queste esperienze. Al contrario, lo hanno spinto a cercare altri musulmani britannici che condividessero il suo amore per il gioco.

Incoraggiato dalle "sacche" di interesse che aveva visto durante i suoi viaggi, nel dicembre 2019 Malik ha dato un nome alla sua nuova impresa - la Muslim Golf Association (MGA) - e ha spedito gli inviti per una giornata di golf di beneficenza a The Grove, un luogo prestigioso appena fuori Londra.

L'evento inaugurale della MGA sarebbe stato aperto a tutte le religioni; sarebbero state fornite strutture per la preghiera e non ci sarebbero stati alcolici o giochi d'azzardo. Malik è rimasto sbalordito dalla risposta. Nel giro di 24 ore, tutti i 72 posti erano stati prenotati e, alla fine della settimana, oltre 100 persone erano in lista d'attesa.

L'evento, tenutosi nell'agosto 2020, ha raccolto 18.000 sterline per beneficenza e la vista di oltre 60 giocatori che pregavano insieme nel cortile del Grove ha segnato un momento di svolta per Malik.

"Per me è stato semplicemente fantastico", ha detto. "Il fatto che potessimo riunire i ragazzi, sentendoci al sicuro e a nostro agio, e stare sulla nostra piattaforma".

Da allora, la MGA ha stretto una partnership con la catena alberghiera Marriott per organizzare un torneo tri-serie a partire dal 2021, con i vincitori dell'edizione di quest'anno che si sono assicurati un viaggio tutto compreso nel paradiso del golf turco di Belek.

"Ho guardato il golf e ho pensato che è uno sport giocato da uomini bianchi, vecchi e ricchi, punto", ha detto Malik. "Ora abbiamo l'opportunità di mostrare al mondo che i non bianchi possono giocare a questo sport e che siamo dannatamente bravi".

La risposta travolgente agli eventi MGA tra le donne musulmane è stata altrettanto entusiasmante per Malik. Dopo aver lanciato un trio di sessioni pilota a Birmingham l'anno scorso, 1.000 giocatrici si sono già iscritte alla serie di eventi di degustazione per sole donne in programma in tutto il Paese nei prossimi due mesi.

Malik ritiene che le donne musulmane nel Regno Unito siano frenate dalla partecipazione a un maggior numero di sport a causa della mancanza di strutture e sessioni per sole donne.

L'MGA non ha un codice di abbigliamento, il che significa che le donne possono giocare con il niqab (velo sul viso) e l'abaya (veste lunga) se lo desiderano, e affitta sezioni di campi da gioco ad uso esclusivo per eventi di prova, per garantire un'esperienza confortevole ai nuovi giocatori.

"La risposta è stata assolutamente incredibile, strabiliante", ha detto Malik. "Alle donne dico: 'Non mi interessa cosa indossate, che aspetto avete, basta che veniate con un sorriso e con un paio di scarpe da ginnastica e noi ci occuperemo di tutto il resto'. Non abbiamo fatto nulla di rivoluzionario, lo abbiamo solo reso accessibile e la richiesta è incredibile".

Il campo da golf non fa discriminazioni

Ad oggi, gli eventi MGA hanno attirato oltre 1.300 partecipanti. In prospettiva, l'organizzazione mira a portare i suoi sforzi a livello globale per raggiungere il maggior numero possibile di nuovi giocatori.

Crescendo, Malik ha dovuto guardare ad altri sport per trovare modelli di riferimento musulmani, come il giocatore di cricket inglese Moeen Ali. Da Muhammad Ali a Kareem Abdul-Jabaar, fino a Mohamed Salah, innumerevoli atleti musulmani si sono ritagliati carriere scintillanti in diversi sport, ma il golf professionistico offre una scarsità comparativa di esempi.

Secondo un'indagine citata dall'England Golf, l'ente che governa il golf amatoriale del Paese, solo il 5% dei golfisti in Inghilterra proviene da gruppi etnicamente diversi.

Stabilendo relazioni con gruppi come la MGA, il direttore operativo di England Golf, Richard Flint, ritiene che le barriere che hanno contribuito alla mancanza di diversità nel gioco possano essere comprese e abbattute.

"Nessuno dovrebbe sentirsi a disagio nel varcare le porte di un golf club o di una struttura semplicemente a causa della propria età, razza, etnia o sesso", ha dichiarato Flint alla CNN.

"Come organizzazione moderna e lungimirante, vogliamo che il golf sia aperto a tutti e che cambi le percezioni negative sul gioco che appartengono al passato".

Anche se Malik spera di vedere presto giocatori musulmani competere nei tour professionistici, afferma di non aver costituito la MGA per produrre un Tiger Woods musulmano.

"Se questo accadrà come prodotto secondario, allora sarà fantastico", ha detto. Ma se riusciamo a far sì che l'industria del golf si faccia un lungo esame di coscienza e si renda accessibile, aperta e diversificata, allora è un grande risultato".

"Il campo da golf non fa discriminazioni. La pallina non chiede di che colore, razza o sesso sei... eppure è stato un club molto chiuso, aperto a pochissime persone".

Malik ritiene che sia giunto il momento di cambiare. "Il golf ha un sacco di valori e tradizioni eccezionali, che ritengo debbano essere mantenuti saldi, ma deve evolversi... se si aprisse e permettesse ad altre culture e tradizioni di portare tutto questo ben di Dio in questo gioco, potrebbe essere assolutamente meraviglioso".

Questa notizia è stata aggiornata per chiarire il rapporto tra England Golf e MGA.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com