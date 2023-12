AMC Theatres si scusa dopo che un leader dei diritti civili ha dichiarato di essere stato cacciato da un cinema della Carolina del Nord

Il vescovo William Barber, 60 anni, ha detto che martedì pomeriggio ha cercato di usare la sedia speciale che aveva portato nella sezione disabili del teatro di Greenville e gli è stato detto dal personale che non poteva farlo.

L'ex presidente della sezione NAACP della Carolina del Nord ha dichiarato alla CNN di essere affetto da una malattia che gli rende impossibile sedersi su una sedia normale. Ha detto che cammina con due bastoni e che il suo assistente porta una sedia speciale ovunque vada.

Nel video dell'incidente condiviso da Barber con la CNN, la sedia sembra essere uno sgabello con uno schienale e senza braccioli. Barber soffre di una forma di artrite nota come spondilite anchilosante, che causa infiammazioni alle articolazioni e ai legamenti della colonna vertebrale, secondo il National Institutes of Health.

"Ho usato questa sedia ovunque", ha detto Barber. "Broadway, la Casa Bianca, non ho mai avuto problemi", ha aggiunto.

Il Dipartimento di Polizia di Greenville ha confermato che gli agenti sono arrivati all'AMC Fire Tower 12 dopo aver ricevuto una chiamata per violazione di domicilio. Gli agenti hanno dichiarato che un cliente stava discutendo con i dipendenti e questi ultimi volevano che il cliente fosse allontanato.

Dopo una conversazione con Barber, quest'ultimo ha accettato di lasciare volontariamente il cinema e non è stata sporta alcuna accusa, secondo un comunicato della polizia di Greenville.

"Mi sembrava di non essere ascoltato", ha detto Barber. "Mi è sembrato che non stessero nemmeno cercando di prendere in considerazione l'idea di fare delle sistemazioni per la mia disabilità", ha aggiunto.

I rappresentanti della AMC hanno dichiarato in una dichiarazione ottenuta dall'affiliata della CNN WITN di essersi scusati con Barber.

"Il presidente e amministratore delegato della AMC, Adam Aron, gli ha già telefonato e ha in programma di incontrarlo di persona a Greenville, NC, la prossima settimana, per discutere sia di questa situazione che delle buone opere in cui il vescovo Barber si è impegnato nel corso degli anni", si legge nel comunicato. "Stiamo anche rivedendo le nostre politiche con i nostri team di teatro per contribuire a garantire che situazioni come questa non si ripetano".

La compagnia ha anche incoraggiato gli ospiti che necessitano di posti a sedere a parlare prima con un responsabile per vedere cosa si può fare.

Barber aveva programmato di vedere il film con la madre novantenne quel giorno, ha detto.

"Ho dovuto lasciare il cinema senza mia madre. L'ho lasciata indietro con un assistente perché non volevo essere arrestato", ha detto Barber.

Barber ha detto che venerdì terrà una conferenza stampa per affrontare la situazione.

Nel 1993, Barber si è unito alla Greenleaf Christian Church di Goldsboro e nei tre decenni successivi è diventato famoso per il suo lavoro che affronta questioni come la povertà, la disuguaglianza e il razzismo. È stato presidente della sezione NAACP della Carolina del Nord dal 2005 al 2017.

Sharif Paget della CNN ha contribuito a questo servizio.

