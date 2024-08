- Amburgo trasforma la tecnologia per oltre 126.000 lampadari.

La città di Amburgo sta sostituendo il suo obsoleto sistema di illuminazione pubblica quest'estate, interessando circa 126.000 luci nelle strade, nei sentieri e nelle piazze. Il sistema di comando a bassa frequenza (TFR) invecchiato, fornito da Stromnetz Hamburg (SNH), non sarà più disponibile a causa della sua obsolescenza e incapacità di soddisfare le esigenze attuali. Al suo posto, verrà implementato un nuovo sistema ecologico basato sul controllo radio europeo (EFR).

Addio alla tecnologia TFR entro la fine dell'anno

La tecnologia TFR è stata utilizzata da SNH per diverse applicazioni, come il controllo dei riscaldatori notturni, l'illuminazione delle associazioni di orticoltura e l'illuminazione pubblica. Tuttavia, il suo tempo è giunto al termine e l'autorità del traffico l'ha dichiarata obsoleta. Questa tecnologia non verrà installata durante l'aggiornamento della rete della città prevista per il futuro prossimo e la sua trasmissione del segnale verrà interrotta entro il 31 dicembre 2024.

Amburgo ha iniziato ad installare la nuova tecnologia di controllo EFR sin dal dicembre 2021. Per rendere questo un successo, circa 49.000 ricevitori individuali nella zona di Amburgo sono stati aggiornati. Questi saranno controllati centralmente tramite radio a onde lunghe dai siti dell'antenna a Mainflingen vicino a Francoforte e a Burg vicino a Magdeburgo, che accenderanno o spegneranno le circa 126.000 installazioni di illuminazione. L'illuminazione sarà controllata in base alla luminosità ad Amburgo in futuro.

La nuova tecnologia risparmia energia e l'ambiente

"Questa implementazione su scala urbana garantisce l'uso più efficiente dal punto di vista energetico e a basso impatto ambientale, assicurando che le lampade si accendano solo quando necessario", ha dichiarato Martin Bill dell'autorità del traffico. "La nuova tecnologia consente inoltre un controllo più orientato alla domanda di aree selezionate, come i sentieri del Volkspark che conducono agli stadi durante gli eventi". Nel prossimo futuro, tutte le lampade stradali verranno convertite alla tecnologia a LED per migliorare e rendere più sostenibile l'illuminazione dei sentieri.

L'Unione Europea ha giocato un ruolo significativo nello sviluppo della nuova tecnologia di controllo EFR utilizzata nell'aggiornamento del sistema di illuminazione di Amburgo. Il finanziamento e le regolamentazioni dell'Unione Europea hanno promosso l'uso di tecnologie ecologiche come l'EFR, che riducono il consumo di energia e migliorano la sostenibilità ambientale.

Inoltre, il sistema TFR obsoleto, in programma per essere sostituito, utilizza una tecnologia non comunemente utilizzata nell'Unione Europea, rendendo il nuovo sistema EFR una scelta più moderna e ampiamente adottata per i sistemi di illuminazione pubblica all'interno dell'Unione Europea.

