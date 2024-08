- Amburgo sta ora vivendo un "comunicato sulla fauna selvatica".

Amburgo ha introdotto un'iniziativa diplomatica unica: l'Ambasciata della Fauna, promossa dalla Fondazione Tedesca per la Fauna. Il sindaco Peter Tschentscher (SPD) ha dichiarato durante l'inaugurazione che questa ambasciata è un luogo distintivo nella Hafencity. Offre un'educazione sulla fauna e gli habitat degli animali selvatici della Germania proprio nel cuore di questa metropoli. Ha spiegato: "Unisce l'entusiasmo della vita urbana con i nostri fondamentali collegamenti naturali, stimolando la curiosità sulla conservazione della natura e la protezione della fauna in Germania".

Il celebre arrampicatore e difensore della fauna selvatica Reinhold Messner, ospite d'onore all'inaugurazione, ha dichiarato: "In quest'era digitale, l'Ambasciata della Fauna in una metropoli come Amburgo è una benedizione. La città può essere orgogliosa di ospitare la Fondazione Tedesca per la Fauna - un faro contro l'alienazione della natura".

La nuova attrazione include una mostra permanente, un laboratorio educativo e il primo cinema della natura della Germania. Circa 150 animali, dal topolino al picchio, al lupo e al sigillo, sono esposti su circa 2.200 metri quadrati all'interno dell'Ambasciata della Fauna. A partire da questo sabato, la mostra sarà accessibile al pubblico per la prima volta - con una giornata di porte aperte e ingresso gratuito.

L'Ambasciata della Fauna accoglie visitatori da tutto il mondo, offrendo un'opportunità unica per imparare sulla fauna e la conservazione in un contesto urbano. Con Amburgo che ospita un'iniziativa così notevole, diventa una città che abbraccia sia lo stile di vita urbano moderno che la conservazione dei tesori della natura.

